Emelkednek a bírósági dolgozók bérei Ukrajnában

Az ukrán kormány ideiglenesen további szorzókkal emelte a bírósági alkalmazottak és a patronátusi szolgálatok munkatársainak alapfizetését. A döntés a hadiállapot végéig, de legkésőbb 2025. december 31-ig marad hatályban – jelentette be Tarasz Melnyicsuk, a kabinet parlamenti képviselője a Telegramon.

Kiket érint az emelés?

Helyi általános bíróságok apparátusa – 1,19-es szorzó.

Ítélőtáblák, közigazgatási és gazdasági bíróságok, a Bírósági Igazgatás Területi Hivatalai és a Bírósági Biztonsági Szolgálat egységei – 1,3-as szorzó.

Az Állami Bírósági Igazgatás és a Bírósági Biztonsági Szolgálat központi szerve – 1,2-es szorzó.

A finanszírozás a költségvetés különalapjából történik, főként a bírósági illetékekből és az óvadékbevételekből.

Patronátusi szolgálatok béremelése

A patronátusi szolgálatok dolgozóira külön szabályok vonatkoznak:

Legfelsőbb Bíróság, felsőbb szakosított bíróságok, a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács és az Országos Bírói Képesítési Bizottság – 1,45-ös szorzó.

– 1,45-ös szorzó. Ítélőtáblák, közigazgatási és gazdasági bíróságok – 1,3-as szorzó.

– 1,3-as szorzó. Helyi bíróságok – 1,25-ös szorzó.

A patronátusi szolgálat munkatársainak jutalmazását a hadiállapot idején a kormány 30%-ban maximálta, a megemelt alapbér figyelembevételével.

A kormány emellett módosította az állami és önkormányzati óvodákban fizetendő étkezési díjak szabályozását is. A többgyermekes családoknak legalább 50%-os kedvezményt kell biztosítani a befizetett összegből, amelyet a szülők vagy a gyermek többgyermekes családhoz tartozását igazoló igazolvány alapján vehetnek igénybe.

Mint ismert, szeptember 1-jétől az összes ukrán pedagógus külön állami juttatásban részesül, amelyre a 2025-ös költségvetésben 12 milliárd hrivnyát különítettek el. Emellett a kabinet a közeljövőben az óvodai dolgozók béremelésére is készül, hiszen bár a statisztikai átlagbér 12 ezer hrivnya körül mozog, a legtöbb óvodapedagógus még mindig a minimálbérért dolgozik.

