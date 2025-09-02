Fiatal ukrán férfit köröz a cseh rendőrség

A cseh rendőrség elfogatóparancsot adott ki egy 19 éves ukrán állampolgár ellen.

A tájékoztatás szerint a fiatal férfit függőséget okozó szer hatása alatt elkövetett veszélyhelyzet miatt körözik.

A rendelkezésre álló információk szerint a keresett férfi a Chebi járásban tartózkodhat.

Az ukrán férfi körülbelül 178 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid, egyenes barna haja van és fekete szeme.

Ha bármilyen információval rendelkezik a keresett férfival kapcsolatban, kérjük, hívja az ingyenes 158-as segélyvonalat, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi cseh rendőrőrssel.

A mukachevo.net nyomán.

