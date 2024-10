Egy új lódarázsfaj jelenhet meg Kárpátalján

Egy új darázsfaj, az ázsiai óriás lódarázs jelenhet meg Kárpátalján, mely veszélyt jelenthet a méhekre és a helyi ökoszisztémára.

Az ázsiai óriás lódarázs az egyik legnagyobb darázsfaj a világon, amely Ázsiában őshonos, de az utóbbi években megjelent Európában is.

Szlovákiában bukkant fel nemrégiben a méhállományokra rendkívül veszélyes ázsiai lódarázs. Jelenlétét először szeptember 28-án jelezték Szlovákiában, a magyar határtól mintegy 45 kilométerre fekvő Palárikovóban.

Az esetről értesítették a hatóságokat, majd a szakemberek a fészkek megtalálása érdekében hőkamerás drónt vettetek be. Egy fa 20 méteres magasságában sikerült is találniuk egy fészket, amit a tűzoltók távolítottak el. Feltételezhető, hogy több is lehet az érintett területen.

Az ázsiai lódarázsfaj 2004-es franciaországi megjelenése óta folyamatosan terjeszkedik, és mára már számos európai országban találkoztak vele. Magyarországon 2023 augusztusában észlelték először, jelenleg nincs megerősített információ újabb példány megjelenéséről.

Az ázsiai óriás lódarázs táplálékát főként más rovarokból, például méhekből és darazsakból állítja össze, de akár kisebb gerinces állatokat is képes elfogni. A darázsfaj fészkét a fák magasabb részein építi, és általában csak akkor támad, ha fészkét vagy családját veszélyeztetik.

Az ázsiai óriás lódarázs csípése nagyon fájdalmas, és az érintett terület többszörösére is feldagadhat. Csípése azonban nemcsak fájdalmas, hanem veszélyes is lehet, mivel a darázsméreg olyan erős allergiás reakciókat válthat ki az érintetteknél, amelyek akár halálosak is lehetnek.

Ez a faj, amellett, hogy csípése rendkívül fájdalmas, és az allergiára hajlamos személyeknél akár halálos kimenetelű is lehet, az ökoszisztéma számára is kártékony. Az ázsiai óriás lódarázs a méhek és más hasznos rovarok számára kárt jelenthet, mivel ragadozóként vadászik rájuk, és azokat elfogyasztja. Ezáltal károsítja a növénytermesztést és a környezetet.

Mivel nagy távolságokat is képesek megtenni, így nem kizárt, hogy a jövőben Kárpátalján is találkozhatunk velük, az alföldi területeken megfelelő környezet van az óriásdarazsak számára.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy amennyiben valaki találkozik ázsiai óriás darázzsal, jelentse a hatóságoknak. A fészket pedig semmiképpen ne próbálja meg saját maga elpusztítani.

Ezenkívül fontos a helyi méhészek támogatása a méhpopuláció megőrzésének érdekében.

A kárpátaljai szakemberek rendszeresen felülvizsgálják az érintett területeket, és konzultálnak külföldi kollégáikkal a darázs terjedésének ügyében, az invázió elleni küzdelem közös stratégiáinak kidolgozása érdekében, valamint tájékoztató jellegű kampányokat indítottak a lakosság körében, hogy felhívják a figyelmet a darázs által jelentett veszélyre.

A darazsak támadásainak elkerülése érdekében kerülni kell a fészkek megzavarását, és óvatosan kell viselkedni a darazsak jelenlétében. Ne csapkodjunk, ne próbáljuk meg elhessegetni őket, mert támadásnak vélik. Különösen figyeljünk nyáron a szabadban hagyott élelmiszerekre, üdítőkre, mert a darázs lenyelése esetén gégeödéma keletkezik, mely fulladást is okozhat.

A darázscsípés esetén fontos azonnal eltávolítani a fullánkot, és hideg borogatást alkalmazni a duzzanat csökkentésére. Súlyosabb esetekben orvosi segítségre lehet szükség.

Ha óriás darázsfészket találunk, a legjobb, ha szakemberre bízzuk a fészek eltávolítását. Soha ne próbáljuk meg önállóan eltávolítani a fészket, mivel ez veszélyes lehet.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma