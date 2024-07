Fiatalok és a kárpátaljai helyzet – kerekasztal-beszélgetésen a PCS munkatársai

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület második alkalommal rendezte meg a KözösÉg Fesztivált július 29-31. között, ezúttal Szolnokon. A rendezvény a közművelődési szakma legnagyobb ifjúsági fesztiválja.

A program során határon túli szervezetek is felkérést kaptak, hogy reprezentálhassák régiójukat, bemutatva a jelenlegi helyzetet, a fiatalok lehetőségeit. Kárpátaljáról a Pro Cultura Subcarpathicának nyílt lehetősége részt venni a fesztiválon. A szervezetet Gál Adél és Kepics Andrea képviselték.

A rendezvényt dr. Baloghné Uracs Marianna, a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületének elnöke nyitotta meg, aki egyúttal beszélt a fesztivál indulásáról, és ismertette az idei rendezvény célját. Mint mondta, a rendezvény interaktív módon és inspiráló beszélgetéseken keresztül mutatja meg a résztvevőknek, milyen sokféle lehetőséget rejt magában a közművelődés, és milyen izgalmas perspektívákat nyújt a pálya.

A megnyitót és köszöntőket követően pódiumbeszélgetésekkel folytatódott a délután. A generációk gondolkodásáról, a fiatalok jövőképéről Kispéter Andrea, a Bűnmegelőzési Központ vezetője beszélt. A meggyőzés- és befolyásolástechnikáról Dr. Újszászi Bogár László szakértő tartott izgalmas előadást. Majd következett a Kultúra határok nélkül címet viselő kerekasztal-beszélgetés, ahol kárpátaljai, felvidéki és erdélyi szakemberek beszéltek a régiójukban lévő lehetőségekről, a fiatalok helyzetéről.

Kárpátaljáról a Pro Cultura Subcarpathica képviseletében Gál Adél szólalt fel, aki elsőként a jelenleg is működő civil szervezeteket mutatta be. Elsősorban azokra fókuszált, amelyek rendezvényeikkel a fiatalokat szólítják meg. Mint mondta, a kárpátaljai magyar fiatalok helyzetéről képet adni most az egyik legnagyobb kihívás, annak ellenére, hogy a korábbi években több – elsősorban szociológiai – kutatás is zajlott a térségben. Ám a háború okán kialakult helyzet teljesen átalakította az életvitelt, felgyorsította a migrációt, intenzív demográfiai változást idézett elő. A bizonytalanság és kiszámíthatatlanság sok család, így a fiatalok életét is megnehezíti. Tehát egy folyamatos változást él meg a kárpátaljai magyarság, azon belül pedig a fiatalság, mely változás a maga pillanatában lesz csupán valós. A beszélgetés során hallható és érezhető volt az elszakított területek helyzete közötti kontraszt.

A háromnapos fesztivál interaktív programokkal folytatódott, ahol többek között szabadulós játékok, rapid randi, közös tánc, kirándulások és különféle érdekességek várták a résztvevőket.

René

Kárpátalja.ma