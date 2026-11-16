Gáz-levegő keverék belobbanása miatt sérült meg egy 80 éves nő a técsői járási Szentmihálykörtvélyesen (Hruseve). Az idős asszonyt a Técsői Járási Kórház traumatológiai osztályára szállították.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szerint az eset tegnap este történt a nő otthonában. Az előzetes vizsgálatok szerint a gáz-levegő keverék belobbant, de nem keletkezett tartós tűz. A történteket feltehetően egy háztartási gázkészülék nem megfelelő használata okozta.

Az eset következtében a ház egyik belső fala leomlott, az ingóságok pedig megrongálódtak.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy mindenki kizárólag megfelelően működő fűtőberendezést használjon, és rendszeresen ellenőriztesse azok állapotát.

Kárpátalja.ma

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