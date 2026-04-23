Gázrobbanás történt a Beregszászi járásban

Tűz ütött ki egy lakóépületben április 22-én este a beregszászi járási Feketeardó (Csornotisziv) községben – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A tűzoltókat 21:20-kor a szomszédok értesítették az esetről, akiknek sikerült kimenekíteniük az áldozatot a megrongálódott épületből. A 71 éves nő égési sérüléseket szenvedett.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a házban keletkezett tüzet valószínűleg robbanás okozta.

