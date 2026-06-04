Közel 400 gyermek táncolta el az Összetartozás táncát Beregszászban

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepi rendezvénysorozat beregszászi állomásának adott otthont június 4-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanévzáró gálaműsorán 358 gyermek táncolta el az Összetartozás táncát, majd a Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskola és a kihelyezett szakkörök növendékei színes kulturális műsorral léptek színpadra.

A rendezvényen a Tulipán Tanoda Beregszászi Alapfokú Művészeti Iskolájának növendékei mellett a II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézetének, a Perényi Frangepán Katalin Gimnázium beregszászi és bulcsui óvodáinak, valamint Gát, Gut, Makkosjánosi, Beregardó, Balazsér, Kisbégány, Nagybégány, Mezőkaszony, Beregsom, Csonkapapi, Hetyen, Beregdéda, Asztély és a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum kihelyezett szakköreinek növendékei vettek részt.

Az ünnepségen elsőként Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar néptánc és népzene nem csupán kulturális örökségünk része, hanem olyan közösségformáló erő is, amely erősíti a nemzeti identitást és összeköti a Kárpát-medence magyarságát. Kiemelte, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja ma már nemcsak a történelmi veszteségekről szól, hanem a megmaradásról, az egymás iránti felelősségről és a jövőbe vetett hitről is. Köszönetet mondott a gyermekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak azért a munkáért, amellyel hozzájárulnak a magyar kultúra továbbadásához.

Ezt követően Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke szólt az egybegyűltekhez. Felidézte az Összetartozás táncának történetét, amely egy felvidéki kezdeményezésből indult, és mára a nemzeti összetartozás egyik jelképes kifejezőjévé vált. Beszédében hangsúlyozta, hogy június 4-e egyszerre a történelmi emlékezés és a jövőbe vetett remény napja. Arra is emlékeztetett, hogy a háborúk számtalan család életét változtatták meg, ezért a jelenlévők egyperces harangszóval tisztelegtek a háborúk áldozatainak emléke előtt.

A történelmi egyházak képviselői ezt követően Isten áldását kérték a résztvevőkre és a közösség életére.

Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola hálózatának igazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a népi kultúra továbbadása nemcsak oktatási feladat, hanem közösségépítő küldetés is. Mint fogalmazott, a népzene, a néptánc és a népi játékok segítenek a gyermekeknek megismerni gyökereiket, miközben erősítik bennük a szülőföldhöz és a nemzeti közösséghez való kötődést. Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a fiatal generáció számára továbbadni azokat az értékeket, amelyek évszázadokon át megtartották a kárpátaljai magyarságot. Köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, az intézmények vezetőinek, a szülőknek, valamint mindazoknak, akik egész évben segítették a Tulipán Tanoda munkáját.

A gálaműsor során a közönség népi gyermekjátékokat, népdalcsokrokat, hangszeres előadásokat és néptáncprodukciókat láthatott. Színpadra léptek a Beregvidék különböző településein működő kihelyezett szakkörök növendékei, a hegedű-, citera-, gitár- és harmonikaszakos tanulók, valamint a Tulipán Tanoda énekegyüttesei és néptánccsoportjai. A műsorban helyet kaptak moldvai, kalotaszegi, felcsíki, mezőföldi és szatmári hagyományokat bemutató produkciók is.

Az ünnepség egyik megható pillanata volt a végzős harmonikaszakos növendék, Kosztyó Dorka búcsúztatása. A fiatal zenész a tanulmányai során elért eredményei és a népzene iránti elkötelezettsége elismeréseként ünnepélyes keretek között vehette át végzős bizonyítványát.

A beregszászi gálaműsor ismét bizonyította, hogy a népi kultúra ma is élő és közösségteremtő erő Kárpátalján. A gyermekek előadásai, a közös tánc és az ünnepi megemlékezés egyaránt azt üzenték, hogy a hagyományok ápolása és továbbadása a közösség megmaradásának egyik legfontosabb záloga.

A Tulipán Tanoda ünnepi rendezvénysorozata és zárókoncertjei a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a MOL–Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár rendezvénysorozatának keretében valósultak meg. A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta, a megvalósítást pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. segítette.

Kárpátalja.ma

Fotók: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

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