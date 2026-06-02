A nemzeti összetartozás tánca Nagyszőlősön

A nemzeti összetartozás jegyében rendezte meg ünnepi zárókoncertjét és megemlékezését június 2-án a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Nagyszőlősön, a Perényi Zsigmond Középiskolában. Az esemény a Kárpátalja-szerte megvalósuló rendezvénysorozat egyik állomása volt, amely a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva a magyar közösség egységét, kulturális örökségét és jövőbe vetett hitét hivatott erősíteni.

A programsorozat összesen tizennégy kárpátaljai helyszínen valósul meg: Rahón, Visken, Tiszapéterfalván, Csepében, Nagyszőlősön, Tiszaújhelyen, Beregszászban, Nagyberegen, Tiszakeresztúron, Kajdanón, Tekeházán, Nagydobronyban, Kisgejőcön és Ungváron. A rendezvények keretében a Tulipán Tanoda intézményeinek növendékei, a kihelyezett szakkörök résztvevői, valamint iskolások és óvodások együtt mutatják be az Összetartozás Táncát. Idén Kárpátalja-szerte több mint kétezer gyermek kapcsolódik be a kezdeményezésbe.

A nagyszőlősi eseményen a Szent József Bölcsőde és Óvoda, a Perényi Zsigmond Középiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Líceum nagyszőlősi tagozatának tanulói vettek részt.

A rendezvény különleges hangulatát a gyermekek közös fellépése és a nemzeti összetartozás eszméjének méltó megjelenítése adta.

Az ünnepségen elsőként Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta, hogy június 4. ma már nem csupán a történelmi veszteség emléknapja, hanem a nemzeti összetartozás ünnepe is.

„Ez a nap azt üzeni számunkra, hogy nincsenek elszakított magyarok, csak határokkal elválasztott magyarok. Nemzetünk egységes, kultúránk és szívünk egy ritmusban dobban. A háború árnyékában, rendkívüli nehézségek közepette különösen felértékelődik minden olyan alkalom, amikor közösségként találkozhatunk, és megerősíthetjük összetartozásunkat”

– fogalmazott a diplomata.

Dr. Orosz Ildikó, a Tulipán Tanodát alapító és támogató II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, köszöntőjében kiemelte, hogy az összetartozás napja azokra is emlékeztet, akik már nem lehetnek közöttünk.

„Az élet él és élni akar, a közösség pedig továbbra is szeretne kiteljesedni. Erről szól a tánc is. Nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik az elmúlt évek nehézségei és a háború következtében veszítették életüket”

– hangsúlyozta.

Beszédében a harangszó szimbolikus jelentőségére is felhívta a figyelmet. Mint mondta, a harangkondulás végigkíséri a keresztény ember életének legfontosabb állomásait, és egyben Isten dicséretére, valamint a közös emlékezésre hívja a híveket. A résztvevők harangszó mellett egyperces néma főhajtással emlékeztek meg az elmúlt időszak áldozatairól és nehézségeiről.

Dobsa István, a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, rámutatott, hogy június 4-e egyszerre hordozza a történelmi múlt fájdalmát és a jövő reményét.

„Mi, kárpátaljai magyarok, különösen jól tudjuk, mit jelent az összetartozás. Ez azonban nem magától értetődő állapot: tanulni, gondolkodni és cselekedni kell érte. A mai rendezvény éppen ezt példázza, hiszen a közös fellépésben, a gyermekek csillogó tekintetében és a hagyományok továbbadásában jelenik meg közösségünk ereje”

– fogalmazott.

A rendezvény zárásaként Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy Nagyszőlősön összesen 175 gyermek kapcsolódott be az Összetartozás Táncába.

Köszönetét fejezte ki Nyibilevics Mónikának a helyi szervezésért, a pedagógusok elhivatott munkájáért, a szülők kitartó támogatásáért, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemnek és a magyar kormánynak a program megvalósításához nyújtott segítségért.

A nagyszőlősi rendezvény ismét bizonyította, hogy a néptánc nem csupán kulturális örökségünk része, hanem közösségteremtő erő is. Az együtt mozduló gyermekek, a közösen ápolt hagyományok és az egymás iránti felelősségvállalás kézzelfogható módon jelenítették meg a nemzeti összetartozás üzenetét Kárpátalja szívében.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

