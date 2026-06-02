WHO: Csökkent az ebolagyanús fertőzések száma Kongóban

Több száz korábban nyilvántartott ebolagyanús esetet kizártak a vizsgálatok során a Kongói Demokratikus Köztársaságban, így a gyanús fertőzések száma 116-ra csökkent a korábban közölt több mint 900-ról – közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO adatai szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban jelenleg 321 laboratóriumilag megerősített fertőzést tartanak nyilván a Bundibugyo-törzs okozta járvánnyal összefüggésben. A betegségben 48 ember halt meg, hatan pedig felgyógyultak.

Christian Lindmeier, a WHO szóvivője genfi sajtótájékoztatóján elmondta: a gyanús esetek számának jelentős csökkenése annak köszönhető, hogy a vizsgálatok során számos esetben kizárták az ebolafertőzést.

„Ezeket az eseteket törölték a nyilvántartásból, mivel más betegség állt a tünetek hátterében, vagy csupán lázas megbetegedésről volt szó”

– mondta a szóvivő. Hozzátette: a számok a további vizsgálatok eredményeitől függően tovább változhatnak.

Lindmeier kiemelte:

gyanús esetnek minősül minden olyan személy, akit a járványügyi megfigyelőrendszer azonosít, vagy aki ebolafertőzésre utaló tünetekkel jelentkezik egészségügyi intézményben. A megerősített esetek közé viszont kizárólag azok tartoznak, akiknél laboratóriumi vizsgálat igazolta a fertőzést.

A járvány kezelése során a diagnosztika különösen nehéznek bizonyult, mivel a kezdeti szakaszban a széles körben alkalmazott tesztek nem mutatták ki a ritka Bundibugyo-változatot. A törzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina, a tesztelési kapacitások pedig korlátozottak.

A WHO adatai szerint a szomszédos Ugandában eddig kilenc megerősített fertőzést és egy halálesetet regisztráltak.

Forrás: hirado.hu

