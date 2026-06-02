Tematikus kínálattal készül a nemzeti összetartozás napjára a közmédia

Dokumentum- és játékfilmekkel, ismeretterjesztő műsorokkal és koncertekkel emlékeznek meg Trianon történelmi, kulturális és társadalmi következményeiről a közmédia csatornái június 4-én. A történelmi tematikájú adások mellett a kortárs nézőpont is helyet kap – a Dunán láthatják a 2023-ban bemutatott, R.M.N című filmdrámát, amely a nemzeti identitás és együttélés mai feszültségeit jeleníti meg, túllépve a hagyományos megemlékező kereteken.

Összetartozás napi tematikával készülnek június 4-én a Duna magazinműsorai, a Család-barát és a Családi kör. Június 4-én délután a közmédia Jónak lenni jó! karitatív kampányának visszatekintő adásával várja nézőit a csatorna. A nemzeti összetartozás egyik legszebb példája minden évben a határokon átívelő összefogás, amikor a koraszülöttek mentése, az első gyermek hospice ház felépítése, a háború sújtotta Kárpátalja árva és félárva gyermekeinek megsegítése válik közös céllá. Ezt mutatja be a 14:30-tól látható különleges adás. 17 órakor a Történelmi séták következik: az egy tanórányi road movie gimnazistákkal vezeti végig a nézőket a múlt eseményein, egyfajta kihelyezett történelemóra keretében. Az iskolás csoportot a rendhagyó „utazásra” az Erdélyben született és nevelkedett Bocskor Bíborka előadó is elkíséri. 18:55-től az Örök hűség című zenés tévéfilm látható. A valós eseményeken alapuló alkotás a temesvári Dér család történetén keresztül mutatja be, miként változtatta meg magyar családok életét Trianon és az ország szétszakítása. 20:10-től az Ezerkilencszáztizenkilenc című magyar kisjátékfilm következik, amely Kós Károly novellája alapján készült. Az Erdélyben játszódó történet a szülőföldhöz való ragaszkodásról és az identitás megőrzéséről szól az első világháborút követő történelmi fordulat idején. 22:30-tól a Mi magunk című ismeretterjesztő sorozat epizódja a trianoni békeszerződés két magyar aláírójának, Benárd Ágostnak és Drasche-Lázár Alfrédnak az életútját és történelmi szerepét mutatja be, majd 23 órakor az R.M.N. című román filmdráma zárja az estét, amely egy erdélyi falu mindennapjain keresztül vizsgálja az identitás, az előítéletek és az együttélés kérdéseit.

A Duna World június 4-én 6:55-től a Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek című műsorral jelentkezik, amelynek témája a trianoni békeszerződés aláírói. 8:50-kor a Hogy volt?! különkiadása látható „Határon innen…” címmel, majd 9:45-től az Itthon vagy! kalauzolja Székelyföldre a nézőket. 11:05-től A határtalan hűség diplomásai című dokumentumfilmet tűzi műsorára a csatorna, 15:30-tól pedig a Csillagösvényen – Csanády György életpályája című ismeretterjesztő film következik. Az alkotás a székely himnusz születésének történetét és szerzőjének életútját mutatja be történészek és kutatók közreműködésével. 19:30-től látható Szarka Tamás Kézfogás című, a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó közös éneklése és koncertje, majd 22:25-től A Wettstein-napló – Trianon 100 című dokumentumfilm várja a nézőket, amely a magyar békedelegáció munkáját és a trianoni döntés következményeit dolgozza fel. A napot a Magyar Krónika Trianon (h)arcai című kétrészes összeállítása zárja, amely a történelmi döntés politikai hátterét és Magyarország érdekérvényesítési lehetőségeit vizsgálja.

Az M5 kulturális csatornán 6 órától A selmeci szellem című dokumentumfilm idézi fel a Selmecbányáról Sopronba költöző főiskola és diákság történetét, valamint a soproni népszavazás eseményeit. 8:05-kor a Muravidéki meseút a szlovéniai Muravidék magyar kulturális örökségét és hagyományvilágát mutatja be, 9 órától pedig a Könyvjelző – Takaró Mihály műsora járja körül a nemzeti összetartozás napjának történetét és Trianon máig ható következményeit. 9:25-kor a Hazajáró különkiadása a szülőföldhöz való kötődésről szól. A 10 órakor kezdődő A menekülő alma mater, majd a déltől látható A száműzött egyetem című dokumentumfilmek a Kolozsvárról Szegedre, illetve Pozsonyból Pécsre költöző egyetemek történetét dolgozzák fel a trianoni döntést követően. A harmincadik című klasszikus magyar játékfilm 12:35-től egy bányatelep közösségének összefogását állítja középpontba, majd 14:10-től a Ha elmentem a dóm kapuja előtt… című ismeretterjesztő film Kassa magyar múltját és Trianon következményeit mutatja be. 15 órakor kezdődik A magyar zene története – Nemzeti dalaink című műsor, amely az összetartozást kifejező magyar dalokat idézi fel. 17:55-től a Kontúr című portréműsor vendége Jezsó Ákos író lesz, akinek művei gyakran foglalkoznak a határon túli magyarság és Trianon történelmi emlékezetével. A trianoni béketárgyalások és a magyar békedelegáció küzdelmét idézi fel 19 órától a Carte Rouge – Vörös térkép című dokumentumfilm, majd 21:15-től az Erdélyi kastély című klasszikus magyar film következik. A tematikus napot 22:35-től A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében című alkotás zárja, amely Apponyi Albert történelmi jelentőségű párizsi felszólalását idézi fel.

Az M2 Mesetévé Ünneplőben című sorozatának aktuális epizódja a Szabadkáról érkező nagymama történetén keresztül magyarázza el a nemzeti összetartozás jelentőségét. Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című élő műsorának témái szintén az emléknap köré szerveződnek. 23:30-tól az Ismerős Arcok jubileumi koncertje látható, ezt követően pedig az Akusztik színpadán a Gyergyószentmiklóson alakult erdélyi 4S Street zenél. Az M2 Petőfi TV Házibuli című műsora szombati adásával csatlakozik a nemzeti összetartozás napjához. A 22 órakor kezdődő műsorban felvidéki, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai előadók és zenekarok dalaiból válogatnak, emellett határon túli albumokat is bemutatnak. Az adás zenekari miniportréjának középpontjában a Bagossy Brothers Company áll majd.

A Kossuth Rádió június 4-én egész nap kiemelten foglalkozik a nemzeti összetartozás napjával: a csatorna reggeli, délelőtti és délutáni állandó műsoraiban is visszatérő témaként jelenik meg Trianon történelmi öröksége, a határon túli magyarság helyzete és a nemzeti összetartozás jelentősége. 11:58-kor a Harangszöveg, majd déltől a lakiteleki Emlékezés Harangja szólal meg, amely minden nap 16 óra 32 perckor, a trianoni békediktátum aláírásának időpontjában kondul meg, őrizve az összetartozás üzenetét és a történelmi emlékezetet. 18 órától jelentkezik a Határok nélkül, a Kossuth Rádió egyik legrégebbi műsora, amely a rendszerváltoztatás óta mutatja be a külhoni magyarság és a diaszpóra életét. Az ünnepi adás ezúttal is a szórványban élő magyar közösségek mindennapjairól és aktuális eseményeiről számol be. 20:35-től a 100 éve történt című műsor idézi fel a trianoni békeszerződéshez vezető történelmi folyamatokat, valamint annak máig ható következményeit. Az adás bemutatja a magyar békedelegáció munkáját, az ország akkori helyzetét és azt a társadalmi traumát, amelyet az ország szétszakítása okozott.

A Dankó Rádió június 4-én egész nap határon túli születésű előadók felvételeiből válogat, majd 20 órától a Táncházban című műsorban a Magyar Örökség-díjas népzenészre és népzenekutatóra, Halmos Bélára emlékeznek születésnapja alkalmából. Az „Összemuzsikálni a nemzetet” című Halmos Béla-emlékkoncert részletei mellett az eddigi Halmos Béla Vándordíjas prímások felvételei és Hamvas Béla játéka is hallható lesz.

A Nemzeti Sportrádió is csatlakozik a nap tematikájához: Körkapcsolás című műsorukban a határon túli magyar sportélet kerül fókuszba.

A Csukás a Meserádióban az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban Csukás István Sokan vagyunk, de az a jó! című története hallható Mikó István színművész tolmácsolásában. A mese egymás elfogadásáról, a közösség erejéről szól és arról, hogy különbözőségeink ellenére is összetartozunk.

Forrás: MTVA

