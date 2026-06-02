Ismét megrendezik a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kárpátaljai Keresztény Gitáros Tábort, amely idén július 13. és 19. között várja a zenét és a közösségi élményeket kedvelő fiatalokat Ungváron, a Szent Gellért Kollégiumban.

minden 13 év feletti érdeklődőt szeretettel várnak, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e gitáros előképzettséggel. A résztvevők számára több csoport indul majd, így a kezdők és a haladóbb zenészek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő foglalkozásokat. A táborozóknak saját hangszert kell magukkal vinniük, mivel a helyszínen gitárt nem tudnak biztosítani.

A korábbi évek résztvevőit arra kérik a szervezők, hogy hozzák magukkal a korábban kapott énekesfüzeteket is, amelyek a közös zenélések során hasznos segítséget nyújtanak.

A részvételi díj 1500 hrivnya. Testvérek jelentkezése esetén 50 százalékos kedvezményt biztosítanak, emellett egyéni elbírálás alapján további támogatás is igényelhető azok számára, akiknek anyagi nehézséget jelentene a részvétel költsége.

A tábor férőhelyeinek száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják. Az online jelentkezés határideje július 3.

A szervezők egy különleges programmal is készülnek: a tábor utolsó teljes napján, július 18-án közös találkozóra várják a korábbi gitáros táborok résztvevőit. Az esemény jó alkalmat kínál a régi ismeretségek felelevenítésére, valamint arra, hogy több generáció együtt zenéljen és töltsön el egy tartalmas napot.

A jelentkezés online űrlap kitöltésével lehetséges.

