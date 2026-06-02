A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) idén rendhagyó módon nem horgászversenyt szervezett a horgászatot kedvelő tagcsaládjai számára. Ehelyett 2026. május 23-án horgászattal egybekötött családi piknikre került sor a Beregi-felső tónál.

A programra több mint 160 résztvevő érkezett Kárpátalja 29 településéről. A nap során a családok nemcsak a horgászat örömeit élvezhették, hanem lehetőségük nyílt tapasztalataik megosztására, kötetlen beszélgetésekre és a közösségi kapcsolatok erősítésére is.

A kifogott halak és az élmények után különösen jól esett a finom halászlé elfogyasztása, amelyet Birta János elnökségi tag, programfelelős készített családja segítségével. Ezúton is köszönjük munkájukat és vendégszeretetüket!

Az alábbiakban néhány résztvevő osztja meg élményeit a rendezvényről.

„Nagyon jó élmény volt egy kicsit kiszakadni a hétköznapi teendőkből, és eltölteni egy napot a tó partján, a természet nyugalmában. Örülünk, hogy részesei lehetünk ennek az egyesületnek.

Ahogy ott sétáltam, többször is megfogalmazódott bennem, milyen jó, hogy ennek a nagy közösségnek a tagjai lehetünk, mert valóban olyan érzés, mintha egy nagy családhoz tartoznánk. Sok ismerőssel találkoztunk, akiket már rég nem láttunk, és nagyon jó volt velük beszélgetni.

A gyerekek különösen élvezték a horgászatot, izgatottan várták, mikor akad horogra egy-egy hal, és még a kisebb fogásoknak is őszintén tudtak örülni.

A halászlé nagyon finom volt, bőségesen volt benne hal, és az egész nap hangulata is kiváló volt. A társaság, a beszélgetések és az összhatás mind hozzájárultak a családias légkör megteremtéséhez.

Számomra az volt a legmeghatározóbb élmény, hogy milyen jó ennek az egyesületnek a tagja lenni, mert valóban olyan, mintha egy hatalmas család részei lennénk.”

– Bahus Henrietta, gáti helyi összekötő.

„A Beregi-felső-tó adott otthont az idei év első nagycsaládos horgászprogramjának. A szebb napokat is megélt horgásztó, a természet által körülölelt vadregényes környezetével, minden résztvevő számára maradandó élményt nyújtott. Már az odavezető földúton izgatottan figyeltük a fel-felbukkanó fácánokat, nyulakat és sasokat.

A tavat körbejárva kagylókat, siklókat, rákokat, szitakötőket, teknősbékákat és számtalan madárfajt csodálhattunk meg.

A családok különböző szempontok szerint választottak helyet maguknak. Voltak, akik a tó nyugati partjának kényelmesebb szakaszát részesítették előnyben, míg mások az északi oldal bokrokkal benőtt, ám mélyebb vizű részein keresték a jó kapás lehetőségét.

A kisebbek számára nagy örömet jelentett az erdei szamóca és a kagylók gyűjtése, míg a nagyobbak elsősorban egy-egy termetesebb kárász, keszeg vagy törpeharcsa kifogásában, valamint az egymással folytatott beszélgetésekben találták meg a kikapcsolódást.

Jó érzés volt kiszakadni a hétköznapok rohanásából. Hálásak vagyunk a lehetőségért, a finom halászléért és az együtt töltött időért!”

– Túri László, résztvevő.

A program a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.

