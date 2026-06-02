Áramszüneteket okozott a támadás Ukrajnában

Újabb nagyszabású orosz légitámadás érte Ukrajna energetikai infrastruktúráját, amelynek következtében Kijevben és hét további régióban is áramkimaradások léptek fel. Az ukrán energetikai hatóságok ugyanakkor egyelőre nem terveznek országos korlátozásokat vagy ütemezett áramszüneteket.

A támadás nyomán az ukrán főváros mellett Kijev, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Szumi, Harkiv és a Cserkasz megyében is jelentettek ellátási zavarokat. Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint jelenleg nincs szükség fogyasztási korlátozások bevezetésére, ugyanakkor a lakosságot arra kérik, hogy takarékosan használja az elektromos energiát, különösen a csúcsidőszakokban.

A fővárosban a támadás során megsérült a DTEK energetikai vállalat egyik létesítménye és több kapcsolódó infrastruktúraelem. Két energetikai dolgozó megsérült, őket kórházba szállították. Az áramszolgáltatás kiesése mintegy 140 ezer háztartást érintett Kijev több kerületében, azonban a szakembereknek rövid időn belül sikerült a fogyasztók többségénél helyreállítani az ellátást. A helyreállítási munkálatok továbbra is folynak.

Az ukrán hatóságok arról is beszámoltak, hogy a támadás nemcsak az elektromos hálózatot, hanem az ország olaj- és gázipari infrastruktúráját is érintette. Több létesítményben keletkeztek károk, személyi sérülésről azonban ezen a területen nem érkezett jelentés.

Az országos villamosenergia-fogyasztás a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt emelkedett, mivel a felhős, csapadékos idő csökkenti a napelemes rendszerek teljesítményét. Az illetékesek ezért arra kérik a lakosságot, hogy a nagyobb energiaigényű háztartási eszközöket lehetőség szerint a nappali órákban használják, és az esti csúcsidőszakban mérsékeljék fogyasztásukat.

A helyreállítási munkák az ország több pontján folyamatosan zajlanak, amennyiben azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi.

Az RBK-Ukrajina nyomán.

