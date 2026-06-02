Súlyos légitámadás érte Kijevet és több ukrajnai nagyvárost
Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen keddre virradóra, a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastrukturális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk – jelentették az illetékes hatóságok.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 40 rakétát és 602 drónt hatástalanított. Ezzel együtt azonban 38 helyszínen 30 ballisztikus és 3 szárnyasrakéta mellett 33 csapásmérő drón célba talált, 15 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az örvenet, negyven sérültet kellett kórházba szállítani
– tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények.
A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat részben lerombolta a felső emeleteket, emberek rekedhettek a romok alatt, a mentési munkálatok folytatódnak – számolt be a Vitalij Klicsko. A Szvjatosinszkij kerület egyik 20 emeletes toronyházában tűz ütött ki egy 16. szinten lévő lakásban, valamint egy 24 szintes épület középső szintjein is felcsaptak a lángok. A Sevcsenkivszkij kerületben roncsok csapódtak egy toronyházba, ennek következtében a 4. és 5. szinteken tűz keletkezett. A Holoszijivszkij kerületben lévő poliklinikát is találat érte, az épület két szintje részben megsemmisült – tájékoztatott Kijev polgármestere.
A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint hat ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek
– tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség. Részben megsemmisült egy két- és egy négyemeletes lakóház, egy iparvállalat épülete, valamint több garázs és gépjármű. A keresési és mentési művelet folytatódik, a romok alatt emberek lehetnek – áll a katasztrófavédelem jelentésében.
Forrás: MTI
