Ballagás a Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceumban

Május 30-án elballagtak a Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum végzős diákjai. Az 1995-től működő egyházi tanintézmény idén 19 végzős diákot bocsátott ki.

A ballagási ünnepség istentisztelettel vette kezdetét a tivadarfalvai református templomban. Páva Judit, a líceum igazgatónője köszöntötte a meghívott vendégeket. Az ünnepi istentiszteleten Kardos Ágnes lelkészigazgató az igehirdetés által szólt az egybegyültekhez és a ballagó diákokhoz. Elmondta, hogy sokféle út van, amit a világ mutat, de az Istennél van elkészítve a számunkra legjobb, ahogyan az ige is mondja: „azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell”, s ez a lehető legjobb választás. Mert az Isten hűséges Isten, mindig velünk van, bárhová is visz az élet. A kérdés mindig az, hogy mi Istennel maradunk-e. Elkérjük-e az utunkat, s merünk-e hittel rá lépni arra, amit Ő szán nekünk. Ő nem azt mondja, hogy válassz egy utat és majd megyek veled, hanem követésre hív, és végig vezetni fog. Sőt azt ígéri, hogy ezen az úton tanácsolni is fog, és bölccsé tesz, segít majd döntéseket hozni. Ott lesz és eszünkbe juttatja majd azt a sok-sok igét, ami talán itt hangzott el egy-egy igei alkalmon a hat év alatt. Mert az ige, az igemagok el vannak vetve. A szülőknek is bátorítás és ígéret ez az ige, mert maga az Isten ígéri meg, hogy azon az úton, melyen majd vezeti gyermekeiket, az Ő szeme lesz rajtuk. Akkor amikor már a szülő messze van, s nem tud és nem lát minden lépést, az Úr fogja őket megőrizni, rajtuk lesz a szeme. Ettől nagyobb igéret nem is kell sem diáknak, sem szülőnek, hogy Isten velünk van. ahogy a hitvalló énekünkben is énekeljük „mindig velem Uram, mindig velem”.

A prédikáció végén a lelkészigazgató bíztatta a végzősöket, hogy maradjanak meg az Isten mellett és merjék elhinni, hogy az Isten útja a legjobb út az életükre nézve, s merjenek hittel lépni erre az ösvényre.

Ezután Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese, Danku Gábor, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, majd Seres János lelkipásztor, a líceum alapítója és korábbi lelkészigazgatója is köszöntötte a ballagókat.

Az ünnepség a líceum udvarán folytatódott, ahol beszédet mondott Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Molnár Zsolt, a Kárpátaljai Református Egyházkerület zsinati jegyzője, majd Mészár István tivadarfalvai lelkipásztor. Ezt követően a végzős diákok ünnepi műsora következett. Egy-egy igével és személyre szabott kedves gondolatokkal köszönték meg az igazgatónőnek, a lelkészigazgatónak, tanáraiknak, nevelőtanáraiknak és a líceum minden munkatársának értük végzett áldozatos munkájukat. Kifejezték hálájukat szüleik felé, és köszönetet mondtak osztályfőnöküknek. Végül elbúcsúztak diáktársaiktól, majd átadták a stafétát. Ezt követően a ballagó diákok osztályfőnöke, Seres Péter szívhez szóló üzenetekkel vett búcsút diákjaitól. A továbbiakban a 10. osztályosok énekkel köszöntötték a végzősöket, és sok emléket felidézve, humoros felszólalással köszöntek el tőlük, ezután átadták a tarisznyába készített útravalót.

A szülők nevében Barta Elemér lelkipásztor szólalt fel, aki meghatódva adott hálát Istennek a kárpátaljai református iskolákért, megköszönte a tanárok és a líceumi dolgozók áldozatos munkáját, hitbeli nevelését és szeretetét, amit a diákok felé tanúsítottak. A ballagás végéhez közeledve az intézmény igazgatónője, Páva Judit szólt az egybegyűltekhez: „Egy újabb esztendő zárul, amelyben ismét megtapasztalhattuk, hogy Isten hűsége megtart bennünket minden körülmények között. Ahogyan a Szentírás mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13) Az igazgatónő megköszönte a szülők bizalmát, a tanárok és a líceum dolgozóinak munkáját, amit a háború okozta nehézségek ellenére is kitartóan elvégeztek, illetve a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványának, valamint Magyarország Kormányának a támogatást. A végzős diákoktól Istenhez intézett fohásszal és bölcs útmutatásokkal búcsúzott: „Útravalóul vigyétek magatokkal: maradjatok hűek értékeitekhez, őrizzétek meg hiteteket, és bárhová sodor benneteket az élet, tudjátok, hogy van egy közösség, ahová mindig hazatérhettek.”

Páva Judit és Hevesi Miklós, a Péterfalvai Kistérség Oktatási Osztályának helyettes vezetője átadta a tanév során, a tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményeket elérő diákoknak, majd felkészítő tanáraiknak a dícsérő okleveleket. Az ünnepség végén Kardos Ágnes megáldotta a ballagó diákokat, egy-egy igét helyezve a szívükre.

Képek: Bodnár József

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

