Gyermekpornográfiával gyanúsítottak meg egy kárpátaljai édesanyát

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy 32 éves nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy saját kiskorú lányát érintő gyermekpornográf tartalmak készítésében és terjesztésében vett részt – számolt be róla a Kárpátaljai Megyei Ügyészség.

A rendfenntartók szerint az édesanya regisztrálta magát és gyermekét egy streamingplatformon, ahol online videóközvetítésben mutatta, ahogy levetkőztette 13 éves lányát, és szexuális tevékenységekre kényszerítette. A platform felhasználói ezért fizettek a nőnek.

Az ügyészség szerint a szociális munkások az édesanya mindegyik gyermekét kiemelték a családból. A gyerekek jelenleg egy egészségügyi intézményben tartózkodnak, ahol orvosi vizsgálatokon esnek át, és pszichológiai segítséget is kapnak.

A nőnél tartott házkutatás során a rendvédelmi tisztviselők mobiltelefonokat, bankkártyákat, egy autót, valamint több mint 120 ezer hrivnya készpénzt foglaltak le. A rendőrség vizsgálja, hogy honnan szereztek ennyi pénzt, mivel sem a nőnek, sem az élettársának nincs munkahelye.

Az ügyben tart a nyomozás. Amennyiben beigazolódik az édesanya bűnössége, 8–12 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Nyitókép forrása: Kárpátaljai Megyei Ügyészség

