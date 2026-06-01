Hasba szúrta volt feleségét egy férfi Ungváron

Ungváron a rendőrség őrizetbe vett egy férfit, aki május 30-án konyhakéssel sebesítette meg volt feleségét – közölte a kárpátaljai rendőrség hivatalos oldalán.

A rendőröket az orvosok értesítették arról, hogy egy hasi szúrt sérülést szenvedett beteget szállítottak kórházba.

A nyomozás során kiderült, hogy szombat reggel veszekedés tört ki a 41 éves nő és 45 éves volt férje között, akik válásuk után továbbra is közös lakásban éltek. A vita hevében a férfi magához vett egy konyhakést, és hasba szúrta a nőt.

Súlyos sérülése ellenére a sértettnek sikerült mentőt hívnia. Jelenleg kórházban ápolják.

A rendőrök lefoglalták a kést, a gyanúsítottat pedig őrizetbe vették.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a késeléssel gyanúsított férfi öttől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Kárpátalja.ma

