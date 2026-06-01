Új második világháborús dokumentumfilm-sorozatot készített Tom Hanks

Tom Hanks narrációjával és vezető produceri közreműködésével új, húszrészes dokumentumfilm-sorozat készült a második világháborúról. A történelem legpusztítóbb fegyveres konfliktusát feldolgozó, idén nyáron világszerte debütáló produkció átfogó képet nyújt a harctéri eseményekről, miközben a történelmi emlékezet megőrzése mellett a korszak társadalmi és morális dilemmáit a 21. századi jelenkor kontextusában értelmezi újra.

A The HISTORY Channel amerikai televíziós hálózaton az amerikai emlékezet napján (Memorial Day) bemutatott, nyáron pedig negyven nyelven, mintegy kétszáz országban adásba kerülő sorozat a New Orleans-i Nemzeti Második Világháborús Múzeum (National WWII Museum) szakmai együttműködésével valósult meg.

A World War II with Tom Hanks című széria az 1970-es évek meghatározó, Laurence Olivier nevével fémjelzett A háború világa című brit dokumentumfilm-sorozat modern, 21. századi adaptációjaként értelmezhető. A készítők célja nem pusztán a kronologikus tényközlés, hanem az archív felvételek és szakértői elemzések segítségével annak vizsgálata, hogy az úgynevezett „legnagyobb generáció” morális helytállása miként reflektál a kortárs társadalmak viselkedésére. Az alkotók szerint a történelmi szembenézés elengedhetetlen a társadalmi közöny és az elnyomás kialakulásának megelőzéséhez.

Tom Hanks és a második világháború mozgóképes emlékezetének összefonódása közel három évtizedes múltra tekint vissza. Az 1998-ban bemutatott, Steven Spielberg által rendezett Ryan közlegény megmentése paradigmaváltást hozott a modern hadviselés hollywoodi ábrázolásában, minden korábbinál realisztikusabb formában bemutatva a normandiai partraszállás megrázó eseményeit.

Ez az alkotás nyitotta meg az utat a duó későbbi, széles körben elismert történelmi televíziós projektjei, az európai hadszínteret bemutató Az elit alakulat (Band of Brothers, 2001), a csendes-óceáni harcokat feldolgozó A hős alakulat (The Pacific, 2010), valamint a bombázóalakulatok történetét elbeszélő idei A levegő urai (Masters of the Air, 2024) előtt. Mivel a háború veteránjainak generációja mára szinte teljesen eltűnt, a primer tapasztalatok rögzítését és átadását a kutatók és dokumentumfilmesek vették át.

A történelmi hűség megőrzése kapcsán a kétszeres Oscar-díjas színész éles kritikát fogalmazott meg a mesterséges intelligencia dokumentarista célú felhasználásával szemben a TIME magazinnak adott interjújában. Álláspontja szerint az MI alkalmazása a történetmesélésben súlyos hitelességi kérdéseket vet fel, mivel elmoshatja a valóság és a manipulált tények közötti határvonalat. Használatát kizárólag szigorú emberi kontroll alatt, kutatási segédeszközként – például az archív szóbeli visszaemlékezések rendszerezésére – tartja elfogadhatónak.

A dokumentumfilm-sorozat mellett Tom Hanks jelenleg több, amerikai történelmi témájú produkción is dolgozik. Ausztráliában forgatják a 2020-as A Greyhound csatahajó című háborús dráma folytatását, amely az atlanti csata logisztikai és pszichológiai kihívásait mutatja be egy tizenkilenc bombatámadást túlélő hajó igaz történetén keresztül. Emellett George Saunders Lincoln in the Bardo című regényének filmadaptációjában Abraham Lincoln elnököt alakítja; a produkció az amerikai polgárháború idején fiát gyászoló államfő személyes tragédiáját helyezi a középpontba.

Forrás: mult-kor.hu

