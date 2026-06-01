Életkor alapján ez a jó vércukorszint

A vércukorszint megfelelő beállítása a cukorbetegség kezelésének egyik legfontosabb eleme. Mutatjuk, melyik életkorban mennyi az ideális vércukorérték.

Diabétesz nélkül az éhgyomri vércukorszint 5,5 mmol/l alatti, étkezés után 1-2 órával pedig a 7,8 mmol/l az elfogadható felső határ. Cukorbetegség esetén azonban a vércukorszintcélok kialakításakor számos tényezőt figyelembe kell venni, például:

az általános egészségi állapotot,

az esetleges társbetegségek jelenlétét,

az életmódot és a napi rutint,

az étkezések időzítését,

a speciális állapotokat (például terhesség).

A kezelési tervnek mindig személyre szabottnak kell lennie. Éppen ezért nincs egyetlen, mindenki számára érvényes, életkor szerinti „normál” vércukorszint, csupán ajánlott céltartományok vannak – olvasható a Healthline cikkében.

Mennyi a jó vércukorérték?

Az Amerikai Diabétesz Társaság (ADA) irányelvei alapján az alábbi táblázatban összefoglaltuk, nagyjából milyen vércukorértékek számítanak jónak a cukorbetegeknél, a különböző korcsoportok esetében.

Ennyi az ideális vércukorérték a cukorbetegeknél korcsoportonként

Korcsoport Éhgyomri érték Étkezés utáni érték Gyermekek és serdülők 5,0-7,2 mmol/l nincs megadva 65 év alatti felnőttek 4,4-7,2 mmol/l 10 mmol/l alatt Terhes nők 3,9-5,3 mmol/l 1 órás érték: 6,1-7,8 mmol/l, 2 órás érték: 5,5-6,6 mmol/l 65 év felettiek 4,4-7,2 mmol/l 10 mmol/l alatt

A szakértők egyetértenek abban, hogy a sikeres kezelés alapja az orvossal való együttműködés, valamint a rendszeres ellenőrzés és tudatos életmód. Összefoglalva tehát, bár az életkor egy fontos tényező, önmagában nem határozza meg az ideális vércukorszintet – a hangsúly mindig a személyre szabott, rugalmas megközelítésen van.

