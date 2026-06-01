Életkor alapján ez a jó vércukorszint
A vércukorszint megfelelő beállítása a cukorbetegség kezelésének egyik legfontosabb eleme. Mutatjuk, melyik életkorban mennyi az ideális vércukorérték.
Diabétesz nélkül az éhgyomri vércukorszint 5,5 mmol/l alatti, étkezés után 1-2 órával pedig a 7,8 mmol/l az elfogadható felső határ. Cukorbetegség esetén azonban a vércukorszintcélok kialakításakor számos tényezőt figyelembe kell venni, például:
- az általános egészségi állapotot,
- az esetleges társbetegségek jelenlétét,
- az életmódot és a napi rutint,
- az étkezések időzítését,
- a speciális állapotokat (például terhesség).
A kezelési tervnek mindig személyre szabottnak kell lennie. Éppen ezért nincs egyetlen, mindenki számára érvényes, életkor szerinti „normál” vércukorszint, csupán ajánlott céltartományok vannak – olvasható a Healthline cikkében.
Mennyi a jó vércukorérték?
Az Amerikai Diabétesz Társaság (ADA) irányelvei alapján az alábbi táblázatban összefoglaltuk, nagyjából milyen vércukorértékek számítanak jónak a cukorbetegeknél, a különböző korcsoportok esetében.
Ennyi az ideális vércukorérték a cukorbetegeknél korcsoportonként
|Korcsoport
|Éhgyomri érték
|Étkezés utáni érték
|Gyermekek és serdülők
|5,0-7,2 mmol/l
|nincs megadva
|65 év alatti felnőttek
|4,4-7,2 mmol/l
|10 mmol/l alatt
|Terhes nők
|3,9-5,3 mmol/l
|1 órás érték: 6,1-7,8 mmol/l, 2 órás érték: 5,5-6,6 mmol/l
|65 év felettiek
|4,4-7,2 mmol/l
|10 mmol/l alatt
A szakértők egyetértenek abban, hogy a sikeres kezelés alapja az orvossal való együttműködés, valamint a rendszeres ellenőrzés és tudatos életmód. Összefoglalva tehát, bár az életkor egy fontos tényező, önmagában nem határozza meg az ideális vércukorszintet – a hangsúly mindig a személyre szabott, rugalmas megközelítésen van.
Forrás: hazipatika.com
Nyitókép: Getty Images