Robbanás történt egy dél-koreai űripari üzemben

Öt ember meghalt, ketten pedig megsérültek hétfőn a dél-koreai Hanwha Aerospace védelmi és űripari vállalat tedzsoni gyárában bekövetkezett robbanás és tűz következtében – közölték a helyi hatóságok.

A robbanás a Szöultól mintegy 150 kilométerre délre fekvő városban működő üzemben történt. A helyszínre mintegy száz tűzoltót vezényeltek ki, akik teljesen eloltották a lángokat.

A hatóságok tájékoztatása szerint az öt áldozat a helyszínen életét vesztette.

A két sérült közül az egyik súlyos, teljes testfelületet érintő égési sérüléseket szenvedett, a másik könnyebben sérült meg. A túlélők saját erejükből jutottak ki az épületből. Az áldozatok azonosítását nehezíti, hogy a holttestek súlyosan roncsolódtak.

Az első vizsgálatok szerint a robbanás az üzem egyik földszinti részlegében történhetett, ahol robbanóanyagokkal kapcsolatos tisztítási munkálatok folytak. A tűz keletkezésének pontos okát a rendőrség és a tűzoltóság vizsgálja.

A Hanwha Aerospace szóvivője közölte, hogy a vállalat saját vizsgálatot is indított az ügyben.

A Hanwha Aerospace Dél-Korea vezető repülőgépipari és hadiipari vállalata. A tedzsoni létesítmény nagy teljesítményű hajtóműveket gyárt, valamint rakéta-hajtóanyagok kezelésével foglalkozik.

A gyárban korábban is történtek súlyos balesetek:

2018-ban egy robbanás öt ember életét követelte, egy évvel később pedig újabb incidensben három dolgozó halt meg.

I Dzsemjong dél-koreai elnök utasította a kormányzati szerveket, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak a mentési munkálatokhoz, és vizsgálatot rendelt el a baleset okainak feltárására. A miniszterelnök, Kim Minszok szintén teljes körű összefogást sürgetett a mentés és a kárelhárítás érdekében.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Yonhap News Agency

