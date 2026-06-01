Tizenegy év börtönt kapott egy beregszászi járási drogdíler

Jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítéltek egy 24 éves kárpátaljai férfit, aki a hatóságok szerint amfetamin előállításával és országos terjesztésével foglalkozott. A férfi a Beregszászi járásban található Balazséron alakított ki egy illegális laboratóriumot, ahol a kábítószer előállítását végezte, majd a kész anyagot az ország különböző régióiban működő terjesztőknek értékesítette.

A nyomozás során a rendőrségnek sikerült elfognia egy jelentős amfetaminszállítmányt, amelyet a gyanúsított Kijevbe kívánt eljuttatni. A drogot festékes vödrökben rejtette el, majd postai úton küldte tovább a megrendelőnek.

A férfi lakóhelyén és az általa használt ingatlanokban tartott házkutatások során a nyomozók közel fél kilogramm, kábítószer előállításához használható vegyi anyagot, elektronikus mérlegeket, valamint értékesítésre előkészített kábítószert foglaltak le. A szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a lefoglalt anyagok között amfetamin és annak előállításához szükséges alapanyagok is voltak.

A bíróság a rendőrség által összegyűjtött bizonyítékok alapján bűnösnek találta a férfit kábítószer előállítása és terjesztése bűntettében. A kiszabott 10 és fél éves börtönbüntetést tovább növelte egy korábbi ítéletből fennmaradt büntetésrész, így a vádlott végül 11 év letöltendő szabadságvesztést kapott. Emellett teljes vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben.

Az ügy felderítésében a beregszászi rendőrök a Kárpátaljai Megyei Rendőrfőkapitányság és a kijevi kábítószer-ellenes egységek munkatársaival együttműködve vettek részt. Az eljárást a Beregszászi Járási Ügyészség vezette.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →