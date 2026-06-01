Macron: orosz olajszállítót foglalt le a francia haditengerészet

A francia haditengerészet újabb, Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon, több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával – jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X közösségi oldalon.

„Elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot, és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen” – tette hozzá az államfő egy üzenetben, amelyben néhány képet is közzétett a vasárnap végrehajtott feltartóztatásról.

Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében.

Forrás: hirado.hu

