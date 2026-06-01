Tűzeset Beregújfaluban

Jelentősebb károkat előzött meg a helyiek gyors reagálása Beregújfaluban, ahol tűz ütött ki egy melléképületben a Domb utcában. A lángokat észlelő lakosok azonnal értesítették a tűzoltókat, majd a segítség megérkezéséig maguk is megpróbálták megfékezni a tüzet egy kerti locsolótömlő segítségével, ám erőfeszítéseik nem jártak sikerrel.

A helyszínre a beregszászi és a tiszaújlaki tűzoltóegységek vonultak ki. Érkezésükkor a melléképület már teljes terjedelmében égett, és a tűz a szomszédos ingatlanokat is veszélyeztette.

A lánglovagoknak kevesebb mint egy óra alatt sikerült eloltaniuk a mintegy 40 négyzetméteres területet érintő tüzet. Bár a melléképület teljesen megsemmisült, valamint az ott tárolt eszközök és öt tonna széna is a lángok martalékává vált, a tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közeli épületekre, köztük egy lakóházra is.

Kárpátalja.ma

