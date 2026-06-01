Nyárköszöntő kerékpártúra Beregszászban

Sportos hangulatban búcsúztatta a tavaszt és köszöntötte a nyarat Beregszász. A városban megrendezett kerékpártúrán több mint 120 résztvevő pattant nyeregbe, hogy közösen népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres mozgást és a közösségi összetartozást.

A rendezvény egyik különlegessége volt, hogy valamennyi korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb résztvevő, Kovács Máté mindössze ötéves, míg a legidősebb kerékpáros a szervezők beszámolója szerint Rodzeckij Vadim volt. A Beregszászi Városi Tanács Facebook-oldalán megjelent beszámoló szerint ez is bizonyítja, hogy a sport képes összekötni a különböző generációkat.

A túra végén értékes nyereményeket sorsoltak ki a résztvevők között. A fődíjat, egy kerékpárt Miron Csulej nyerte el, a sorsolás lebonyolításában pedig a legfiatalabb résztvevő is közreműködött.

A városvezetés értékelése szerint a közös kerékpározás, a jó hangulat és a mozgás öröme ismét megmutatta, hogy Beregszász közössége aktív, összetartó és nyitott az egészséges életmódot népszerűsítő kezdeményezésekre.

Babják Zoltán polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, a szervezőknek és a támogatóknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Kárpátalja.ma

