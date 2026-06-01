Meleg, de változékony idővel indul a nyár Kárpátalján

Nyárias meleggel köszönt be a június Kárpátalján, ugyanakkor a hét második felében már záporokra és helyenként zivatarokra is számítani lehet. A meteorológiai előrejelzések szerint a hét első napjaiban a térség nagy részén száraz, kellemes időjárás várható, a síkvidéki területeken pedig a hőmérséklet helyenként a 28 Celsius-fokot is elérheti.

Az Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásokban napközben 26–28 fok közötti csúcshőmérsékletre van kilátás, míg az éjszakák viszonylag hűvösek maradnak. A hét közepétől azonban megnövekszik a csapadék esélye, és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.

A Huszti és Técsői járásokban valamivel mérsékeltebb, 23–27 fok közötti nappali hőmérsékletek várhatók. A hét első felében itt is többnyire száraz idő ígérkezik, a hétvégéhez közeledve azonban egyre nagyobb az esély az esőre.

A hegyvidéki Rahói járásban a hűvösebb időjárás marad meghatározó. A nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, az éjszakákon pedig helyenként 5 fokig is lehűlhet a levegő. A csapadék kialakulásának valószínűsége ebben a térségben a legnagyobb.

A szakemberek szerint a nyár első hete összességében kellemes, meleg időt hoz Kárpátaljára, ugyanakkor az időjárás változékonysága miatt a hét második felében elsősorban a hegyvidéki területeken helyi zivatarok és rövid ideig tartó, intenzív záporok is előfordulhatnak.

Forrás: zakarpattya.net.ua

