Zelenszkij: az orosz árnyékflotta tartályhajóit meg kell állítani

Volodimir Zelenszkij államfő az orosz hadsereg fokozódó ukrajnai légitámadásaira hívta fel a figyelmet. A közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint Oroszország az elmúlt héten közel 1550 drónnal, több mint 1260 irányított légibombával és két rakétával vette célba Ukrajnát.

Az elnök felhívja rá a figyelmet, hogy ugyanezen a héten növekedtek Oroszország nyersolajból származó bevételei az amerikai szankciók enyhítése miatt. Az ellenség ezáltal növelni képes a háború finanszírozását – véli Zelenszkij.

Az ukrán államfő szerint a növekvő profit az oroszoknak azt üzeni, hogy bűneikért nem kell felelősséget vállalniuk, és lehetőséget teremt a háború folytatására.

„Ezért a nyomásgyakorlásnak folytatódnia kell, és a szankcióknak működniük kell. Oroszország árnyékflottájának nem szabad biztonságban éreznie magát sem európai, sem más vizeken”

– írta bejegyzésében, majd hozzátette, hogy

az orosz háborús költségvetést duzzasztó tankerhajókat le kell foglalni.

Zelenszkij egyúttal köszönetet mondott a helyes döntést hozó vezetőknek, akik ezáltal az igazságos békét segítik elő.

