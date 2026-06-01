Világrekord részese volt a Tulipán Tanoda „Dobronyi Rózsák” citerazenekara
A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola „Dobronyi Rózsák” citerazenekara a „Legnagyobb Citeraegyüttes” Guinness-világrekord-kísérletén vett részt.
2026. május 30-án különleges esemény helyszíne volt a Budai Vár Oroszlános udvara: közel hétszáz citerás gyűlt össze, hogy közösen felállítsák a „Legnagyobb Citeraegyüttes” Guinness-világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgett a citera mint hangszer, valamint a magyar népzenei hagyomány előtt, és a közös zenélés összetartó erejét is megmutatta.
A rekordkísérlet főszervezője a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület volt. Ezúton is köszönjük a szervezőknek és Trencsényi Tímeának a megtisztelő meghívást és a felejthetetlen élményt, hogy részesei lehettünk ennek a különleges eseménynek.
A rekordkísérlet során szatmári népzene csendült fel. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint Erdélyből, a Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeztek Budapestre.
A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola „Dobronyi Rózsák” citerazenekara is részese lehetett ennek a különleges alkalomnak, amelynek során 688 citerás közreműködésével új Guinness-világrekord született. Az együttes felkészítő tanára Mészár Katalin.
