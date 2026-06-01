Vasadi Péter: Kerti madarak

Kertembe tízkor, két

diófa között betör a

napfény, mint egy szín-

arany Diesel-mozdony.

Utána kiált valaki,

hogy fogják meg,

de mintha nevetne.

Végighasad a kert.

Átfektetnek a résen

egy tűz-pallót, melyen

égetlen lábbal madarak

sétálgatnak. Miféle

madarak ezek ekkora

szárnnyal, peckes járással,

ahogy a vonatkürtre se

rebbennek? Árad ezüstkarikás

szemükből a zene, melyben

a dolgok kezdik emelgetni

vasbeton lábaikat és újra-

éled a fűben a százéves

kaszapengés. Egyikük

fölülről lefelé odasúgja:

Ha arra törekszel, hogy

ne maradjon semmi

titokban, épp a titok

lesz egyre nagyobb. Mert

a világ temetője te vagy;

hiába temet téged a világ.

Forrás: jelenkor.hu

Nyitókép: Sz. K.

