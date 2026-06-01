Ma éjjel is több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Oroszország hétfőre virradó éjszaka nagyszabású dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg összesen 265 pilóta nélküli csapásmérő eszközt indított több irányból.

A légierő jelentése szerint a támadó drónokat Oroszország több régiójából, valamint a megszállt Krím félszigetről indították. Az ukrán légvédelem reggel nyolc óráig 228 ellenséges drónt semmisített meg.

A támadás így sem maradt következmények nélkül: 18 helyszínen összesen 27 drón becsapódását regisztrálták, míg további 12 helyszínen a lelőtt eszközök roncsai okoztak károkat.

A legsúlyosabban érintett városok között volt Harkiv, ahol 14 drón becsapódásáról van hír. A robbanások a város több kerületét is érintették. Két ember megsérült, tíz lakóépületben keletkeztek károk, elsősorban ablakok törtek ki. A támadás megrongálta az elektromos hálózat egy részét, valamint a tömegközlekedés felsővezetékeit és közlekedési jelzőberendezéseket is.

Odesszában szintén dróntámadás érte a civil infrastruktúrát. Az egyik pilóta nélküli eszköz egy kilencemeletes társasházba csapódott. A helyi hatóságok szerint a sérültek száma négyre emelkedett.

Kárpátalja.ma

Forrás: nv.ua

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →