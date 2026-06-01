A volóci erdőtüzet megfékező szakembereket méltatták

Ünnepélyes keretek között mondtak köszönetet azoknak a tűzoltóknak, erdészeknek, egészségügyi szakembereknek és önkénteseknek, akik részt vettek a május elején a Munkácsi járásban pusztító erdőtűz felszámolásában. Az elismeréseket a Kárpátaljai Megyei Tanács épületében adták át.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője és Roman Szaraj díszoklevelekkel jutalmazta a mentőakció résztvevőit. A megyevezető hangsúlyozta, hogy a kitüntetések a kárpátaljaiak háláját is kifejezik azok felé, akik bátorságukkal, szakértelmükkel és áldozatos munkájukkal hozzájárultak a természeti katasztrófa megfékezéséhez.

A Volóc közelében május 5. és 7. között tomboló erdőtűz mintegy 75 hektárnyi területet érintett. A nehéz hegyvidéki terepviszonyok között a kárpátaljai tűzoltók, az erdészeti szolgálatok munkatársai, valamint a Lemberg (Lviv) és Ivano-Frankivszk megyéből érkezett egységek összehangoltan dolgoztak a lángok megfékezésén.

Bileckij kiemelte, hogy a rendkívüli helyzet ismét bizonyította az állami szervek, a helyi közösségek és a civil szervezetek közötti együttműködés jelentőségét. Mint fogalmazott, a baj idején a különböző intézmények és szolgálatok képesek összehangoltan fellépni a közösség és a természeti értékek védelmében.

A megyevezető köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a mentési munkálatokban, és további sikeres szolgálatot, jó egészséget, valamint biztonságos hazatérést kívánt számukra minden bevetés után.

Kárpátalja.ma

