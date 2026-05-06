Több hektáron ég az erdő Volóc közelében

Nagyszabású tűzesethez riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát (DSZNSZ) május 5-én. A Volóc közelében lévő erdő lángokban áll.

A DSZNSZ közlése szerint május 6-án is folytatódik a tűzoltás.

Mint írták, a lángok eddig 75 hektárnyi területet érintettek. Az oltási munkálatokban összesen 243 ember és 46 technikai eszköz vesz részt.

A katasztrófavédelmi szolgálat részéről 138 tűzoltót és 36 járművet vezényeltek a helyszínre. A munkálatok támogatására Lemberg és Ivano-Frankivszk megyéből is érkeztek egységek: összesen 58 tűzoltó és 14 technikai eszköz segíti az oltást.

A hatóságok tájékoztatása szerint várhatóan a katasztrófavédelem légi egységeit is bevonják a tűz megfékezésébe.

Az oltási munkákban részt vesz a „Ukrajna Erdői” állami vállalat kárpátaljai kirendeltsége is. Az erdészeti szolgálat 105 munkatársat és 10 technikai eszközt biztosított, köztük vízszállító járművet, tűzoltó modulokat és egyéb speciális gépeket.

A tűz felszámolásán továbbra is folyamatosan dolgoznak.

