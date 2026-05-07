Lokalizálták a Volóc közelében keletkezett erdőtüzet

Lokalizálták a Volóc közelében keletkezett nagyszabású erdőtüzet – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó május 7-én. A lángok május 5-én csaptak fel az erdős területen.

A kormányzó tájékoztatása szerint a helyzet jelenleg teljes mértékben ellenőrzés alatt áll, aktív lánggal égő terület nincs. A helyszínen ugyanakkor továbbra is tapasztalható helyenként izzás a megégett faanyag maradványainál, ezeket a tűzoltók és az erdészeti szolgálatok folyamatosan oltják.

A munkálatokban összesen 217 ember és 30 technikai eszköz vesz részt. Az oltáshoz csatlakozott az „Ukrajna Erdői” állami vállalat kárpáti kirendeltségének 139 munkatársa is, akik hat járművel dolgoznak a területen.

A helyszínen önkéntesek, valamint a Kárpátaljai Vöröskereszt szakemberei is segítik a mentési és utómunkálatokat.

A közlemény szerint a szakemberek a helyszínen maradnak egészen addig, amíg a tüzet teljesen el nem oltják. Mirorszlav Bileckij köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a rendkívüli helyzet felszámolásában.

