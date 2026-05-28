Megtagadta az igazoltatást, majd elütött egy rendőrt egy sofőr Técsőn

A Técsői Járási Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy 39 éves helyi lakost, aki kábítószer hatása alatt keveredett összetűzésbe a rendőrökkel – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata május 28-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a sofőr egy okmányellenőrzés során keveredett konfliktusba egy helyi rendőrrel, majd beszállt Audi márkájú autójába, és megpróbált elmenekülni a helyszínről. Menekülés közben elgázolt egy rendfenntartót, aki testi sérüléseket szenvedett.

A rendvédelmi szerveknek végül sikerült őrizetbe venniük az elkövetőt. A nyomozók a helyszínen lefoglalták az autóját, amelyben hallucinogén gombákat tartalmazó zacskót találtak.

A férfi megtagadta a kábítószer-fogyasztás miatti vizsgálatot.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a sofőrt őrizetbe vették.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →