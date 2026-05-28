EU-bővítési biztos: Ukrajna júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket

Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket – közölte Marta Kos a Financial Timesnak nyilatkozva.

Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette: várakozása szerint a jövő hónapban meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet „első csokrát” Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat.

„Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott” – fogalmazott a bővítési biztos.

Hozzátette: arra is számít, hogy a bővítési folyamat éllovasának számító két másik tagjelölt, Montenegró és Albánia július végéig együttesen számolva 19 tárgyalási fejezetet tud lezárni, hozzávetőleg a kétszeresét az elmúlt 16 hónapban velük lezárt fejezetek számának.

Forrás: MTI

