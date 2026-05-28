Tűzeset Zápszonyban

Tűz ütött ki egy melléképületben a beregszászi járási Zápszonyban – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán május 28-án.

A tüzet a tulajdonos vette észre, és azonnal értesítette a tűzoltókat.

A DSZNSZ közleménye szerint a helyszínre beregszászi és nagydobronyi tűzoltóegységek érkeztek, de addigra az épület már lángokban állt.

A tűzoltók több mint egy órán keresztül oltották az 55 négyzetméteren pusztító lángokat. A tűz megsemmisítette a melléképület tetőszerkezetét és a rá telepített napelemeket, valamint megrongálta a helyiséget és a benne található háztartási tárgyakat.

