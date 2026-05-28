Az EU 200 millió euróra büntette a Temu vállalatot

Az Európai Bizottság 200 millió euróra büntette a Temu kínai webáruházat, mivel a véleménye szerint a vállalat nem azonosította, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján elérhető illegális termékek rendszerszintű kockázatait, valamint az ebből eredő, az Európai Unió fogyasztóit érő károkat – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

Az Európai Bizottság szerint az online piacteret üzemeltető Temu megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA) azzal, hogy kockázatértékelése nem felel meg az abban foglalt szabványoknak, így a fogyasztók nagy valószínűséggel továbbra is találkozhatnak illegális termékekkel a webáruház oldalán.

A Temu „súlyosan alábecsülte, hogy az uniós fogyasztók milyen gyakran találkoznak illegális termékekkel” – fogalmaztak.

Részleteket közölve az uniós bizottság arról tájékoztatott, hogy próbavásárlásai során egyebek mellett az elektromos eszközök töltőinek nagyon magas százaléka nem felelt meg az alapvető biztonsági követelményeknek. A gyermekjátékok nagy százaléka közepes vagy magas szintű biztonsági kockázatot jelentett azok határértékeket meghaladó mennyiségű vegyianyag-tartalmuk miatt. Más játékok levehető alkatrészei pedig fulladást okozhattak.

A vállalat nem értékelte megfelelően, hogy szolgáltatásának ajánlásai és termékpromóciós programjai miként erősítheti fel az illegális termékek terjesztésének kockázatát – indokolta döntését az Európai Bizottság, mely emlékeztetett:

a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozás értelmében a nagy online platformoknak gondosan fel kell mérniük a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat, és azok elkerülésére megfelelő intézkedéseket kell hozniuk.

A megfelelő kockázatértékelések elmulasztása a digitális szolgáltatásokról szóló törvény különösen súlyos megsértését jelenti – hangsúlyozta az uniós bizottság. A kiszabott bírságot a jogsértés jellegének, súlyosságának és időtartamának figyelembevételével számították ki – tájékoztattak.

A Temunak augusztus 28-ig cselekvési tervet kell benyújtania intézkedésekkel a kockázatértékelési kötelezettségek megszegésének orvoslására – tették hozzá.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →