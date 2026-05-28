Citromos-mascarponés sajttorta házi áfonyaraguval
A sajttorta az egyik legnépszerűbb desszert a világon, ami nem véletlen: egyszerre krémes, lágy és különlegesen gazdag ízvilágú. A mascarponéval készült változat még selymesebb állagot kap, a citrom frissessége pedig tökéletes egyensúlyt teremt az édesség és a gyümölcsösség között. A tetejére kerülő házi áfonyaszósz nemcsak látványos, hanem kellemesen savanykás ízével még izgalmasabbá teszi ezt az elegáns süteményt.
Bár a sajttortáról sokan azt gondolják, nehéz elkészíteni, valójában néhány egyszerű szabály betartásával otthon is tökéletes eredményt érhetünk el.
Alapanyagok
Az alaphoz:
- 200-250 g daráltkeksz
- 100-120 g olvasztott vaj
A krémhez:
- 500 g mascarpone
- 3 db tojás
- 100-150 g cukor
- 1 citrom reszelt héja
- 2-3 ek citromlé
- 1 dl habtejszín
- 2-3 púpozott teáskanál porcukor
- 1 púpozott teáskanál kukoricakeményítő
Az áfonyaszószhoz:
- 250-300 g áfonya
- 2-3 ek cukor
- 1-2 ek citromlé
Leírás
A kekszalap elkészítése
- A darált kekszet összekeverjük az olvasztott vajjal, majd a masszát egy sütőpapírral bélelt, 20–24 centiméteres tortaforma aljába nyomkodjuk.
- 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 8-10 percig elősütjük, majd hagyjuk kissé kihűlni.
A krém összeállítása
- A mascarponét simára keverjük a cukorral és a keményítővel, majd egyesével hozzáadjuk a tojásokat. Ezután belekeverjük a citrom reszelt héját, a citromlevet és a tejszínt is.
- A kész krém selymes és kissé lágy állagú lesz.
Sütés
- A krémet az elősütött alapra öntjük, majd a tortát 160-170 Celsius-fokon 45-55 percig sütjük.
- A sajttorta akkor kész, amikor a széle már stabil, a közepe viszont még enyhén remegős. Nem szabad túlsütni, mert hűlés közben tovább szilárdul.
Hűtés
- A sütő kikapcsolása után a tortát résnyire nyitott sütőajtónál hagyjuk hűlni 30–60 percig. Ez segít megelőzni, hogy a teteje megrepedjen.
- Ezután legalább 4 órára hűtőbe tesszük, de a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha egy egész éjszakát pihen.
Az áfonyaszósz elkészítése
- Az áfonyát a cukorral és a citromlével közepes lángon 8-10 percig főzzük, amíg kissé besűrűsödik. A szószt hagyjuk kihűlni, majd a sajttorta tetejére kanalazzuk.
- Tálalás előtt friss áfonyával vagy kevés reszelt citromhéjjal is díszíthetjük.
Megjegyzések
Tipp
A sajttorta hidegen szeletelhető a legszebben. Ha még frissebb ízvilágot szeretnénk, a krémbe kevés vanília is kerülhet, az áfonyaszósz pedig málnával vagy erdei gyümölcsökkel is helyettesíthető. Jó étvágyat kívánunk!
