Citromos-mascarponés sajttorta házi áfonyaraguval

Bursza Krisztina Receptek

A sajttorta az egyik legnépszerűbb desszert a világon, ami nem véletlen: egyszerre krémes, lágy és különlegesen gazdag ízvilágú. A mascarponéval készült változat még selymesebb állagot kap, a citrom frissessége pedig tökéletes egyensúlyt teremt az édesség és a gyümölcsösség között. A tetejére kerülő házi áfonyaszósz nemcsak látványos, hanem kellemesen savanykás ízével még izgalmasabbá teszi ezt az elegáns süteményt.

Bár a sajttortáról sokan azt gondolják, nehéz elkészíteni, valójában néhány egyszerű szabály betartásával otthon is tökéletes eredményt érhetünk el.

Összesen 1 óra 30 jegyzőkönyv
Étkezés Desszert
Konyha Amerikai
Adag 12 szelet

Alapanyagok
  

Az alaphoz:

  • 200-250 g daráltkeksz
  • 100-120 g olvasztott vaj

A krémhez:

  • 500 g mascarpone
  • 3 db tojás
  • 100-150 g cukor
  • 1 citrom reszelt héja
  • 2-3 ek citromlé
  • 1 dl habtejszín
  • 2-3 púpozott teáskanál porcukor
  • 1 púpozott teáskanál kukoricakeményítő

Az áfonyaszószhoz:

  • 250-300 g áfonya

  • 2-3 ek cukor
  • 1-2 ek citromlé

Leírás
 

A kekszalap elkészítése

  • A darált kekszet összekeverjük az olvasztott vajjal, majd a masszát egy sütőpapírral bélelt, 20–24 centiméteres tortaforma aljába nyomkodjuk.
  • 180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 8-10 percig elősütjük, majd hagyjuk kissé kihűlni.

A krém összeállítása

  • A mascarponét simára keverjük a cukorral és a keményítővel, majd egyesével hozzáadjuk a tojásokat. Ezután belekeverjük a citrom reszelt héját, a citromlevet és a tejszínt is.
  • A kész krém selymes és kissé lágy állagú lesz.

Sütés

  • A krémet az elősütött alapra öntjük, majd a tortát 160-170 Celsius-fokon 45-55 percig sütjük.
  • A sajttorta akkor kész, amikor a széle már stabil, a közepe viszont még enyhén remegős. Nem szabad túlsütni, mert hűlés közben tovább szilárdul.

Hűtés

  • A sütő kikapcsolása után a tortát résnyire nyitott sütőajtónál hagyjuk hűlni 30–60 percig. Ez segít megelőzni, hogy a teteje megrepedjen.
  • Ezután legalább 4 órára hűtőbe tesszük, de a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha egy egész éjszakát pihen.

Az áfonyaszósz elkészítése

  • Az áfonyát a cukorral és a citromlével közepes lángon 8-10 percig főzzük, amíg kissé besűrűsödik. A szószt hagyjuk kihűlni, majd a sajttorta tetejére kanalazzuk.
  • Tálalás előtt friss áfonyával vagy kevés reszelt citromhéjjal is díszíthetjük.

Megjegyzések

Tipp
A sajttorta hidegen szeletelhető a legszebben.
Ha még frissebb ízvilágot szeretnénk, a krémbe kevés vanília is kerülhet, az áfonyaszósz pedig málnával vagy erdei gyümölcsökkel is helyettesíthető.
Jó étvágyat kívánunk!
 
 
 

