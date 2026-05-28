Citromos-mascarponés sajttorta házi áfonyaraguval

A sajttorta az egyik legnépszerűbb desszert a világon, ami nem véletlen: egyszerre krémes, lágy és különlegesen gazdag ízvilágú. A mascarponéval készült változat még selymesebb állagot kap, a citrom frissessége pedig tökéletes egyensúlyt teremt az édesség és a gyümölcsösség között. A tetejére kerülő házi áfonyaszósz nemcsak látványos, hanem kellemesen savanykás ízével még izgalmasabbá teszi ezt az elegáns süteményt.

Bár a sajttortáról sokan azt gondolják, nehéz elkészíteni, valójában néhány egyszerű szabály betartásával otthon is tökéletes eredményt érhetünk el.

Összesen 1 óra 30 perc Étkezés Desszert Konyha Amerikai Adag 12 szelet Alapanyagok Az alaphoz: 200-250 g daráltkeksz

100-120 g olvasztott vaj A krémhez: 500 g mascarpone

3 db tojás

100-150 g cukor

1 citrom reszelt héja

2-3 ek citromlé

1 dl habtejszín

2-3 púpozott teáskanál porcukor

1 púpozott teáskanál kukoricakeményítő Az áfonyaszószhoz: 250-300 g áfonya

2-3 ek cukor

1-2 ek citromlé Leírás A kekszalap elkészítése A darált kekszet összekeverjük az olvasztott vajjal, majd a masszát egy sütőpapírral bélelt, 20–24 centiméteres tortaforma aljába nyomkodjuk.

180 Celsius-fokra előmelegített sütőben 8-10 percig elősütjük, majd hagyjuk kissé kihűlni. A krém összeállítása A mascarponét simára keverjük a cukorral és a keményítővel, majd egyesével hozzáadjuk a tojásokat. Ezután belekeverjük a citrom reszelt héját, a citromlevet és a tejszínt is.

A kész krém selymes és kissé lágy állagú lesz. Sütés A krémet az elősütött alapra öntjük, majd a tortát 160-170 Celsius-fokon 45-55 percig sütjük.

A sajttorta akkor kész, amikor a széle már stabil, a közepe viszont még enyhén remegős. Nem szabad túlsütni, mert hűlés közben tovább szilárdul. Hűtés A sütő kikapcsolása után a tortát résnyire nyitott sütőajtónál hagyjuk hűlni 30–60 percig. Ez segít megelőzni, hogy a teteje megrepedjen.

Ezután legalább 4 órára hűtőbe tesszük, de a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha egy egész éjszakát pihen. Az áfonyaszósz elkészítése Az áfonyát a cukorral és a citromlével közepes lángon 8-10 percig főzzük, amíg kissé besűrűsödik. A szószt hagyjuk kihűlni, majd a sajttorta tetejére kanalazzuk.

Tálalás előtt friss áfonyával vagy kevés reszelt citromhéjjal is díszíthetjük. Megjegyzések Tipp

A sajttorta hidegen szeletelhető a legszebben. Ha még frissebb ízvilágot szeretnénk, a krémbe kevés vanília is kerülhet, az áfonyaszósz pedig málnával vagy erdei gyümölcsökkel is helyettesíthető. Jó étvágyat kívánunk!

