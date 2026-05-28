Az ukrán parlament ratifikálta az EU-val kötött hitelmegállapodást
Az Ukrán Legfelsőbb Tanács május 28-án ratifikálta az Európai Unió és Ukrajna között létrejött pénzügyi megállapodást, amely legfeljebb 90 milliárd euró összegű hitel biztosításáról szól.
A döntést 298 parlamenti képviselő támogatta.
A tervek szerint a forrásokat 2026 és 2027 között vonják be. A hitelt az ukrán állami költségvetés hiányának fedezésére, a makrogazdasági stabilitás fenntartására, valamint a védelmi ipar fejlesztésére kívánják fordítani.
A megállapodás értelmében a hitel tőkerészének visszafizetését a jövőben várható orosz jóvátételi kifizetésekből tervezik fedezni, míg a kamatköltségeket az Európai Unió költségvetése állná.
A döntést megelőzően az EU Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának szánt hitelcsomagot, valamint újabb szankciós intézkedéseket fogadott el Oroszországgal szemben.
Volodimir Zelenszkij korábban benyújtotta a megállapodás ratifikálásáról szóló törvényjavaslatot az ukrán parlamentnek.