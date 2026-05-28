Negyvenhét kérdés szerepelt a beregszászi végrehajtó bizottság ülésének napirendjén

Május 27-én tartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága, amelyen összesen 47, a kistérség működését érintő kérdést vitattak meg – számolt be róla a

A napirenden kiemelt helyet kaptak az oktatás, a közterület-rendezés, a szociális védelem és az infrastruktúra fejlesztésének kérdései.

A testület jóváhagyta az együttműködési memorandum feltételeit az Ivano-Frankivszki Városi Tanáccsal, a Herszoni Városi Tanáccsal, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatással, valamint a Kupjanszki Városi Tanács végrehajtó bizottságával. Az együttműködés célja egy rehabilitációs központ létrehozása a Beregszászi kistérségben.

Az ülésen több társadalmilag fontos döntést is elfogadtak. A végrehajtó bizottság 196 680 hrivnyát különített el a kedvezményezett lakossági kategóriák gyógyszerköltségeinek megtérítésére. Emellett jóváhagyták a polgármester döntését 28 rászoruló személy anyagi támogatásáról, összesen 98 ezer hrivnya értékben.

A személyi változások miatt módosították a kollektív szerződéseket és egyes bizottságok összetételét is. Továbbá jóváhagyták és a városi tanács elé terjesztették a 2026-os programot azon magánszemélyek kompenzációjára, akik hivatásos alapon nyújtanak szociális gondozási szolgáltatásokat.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →