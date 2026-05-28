Nyilvánosságra kerülhetett az amerikai–iráni megállapodás tervezetének több pontja

A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokádot – közölte szerdán az iráni állami televízió, amely állítása szerint megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét.

A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra. Az állami televízió szerint a megállapodás alapján Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat. A szöveg még nem végleges, és Teherán kézzelfogható ellenőrzés nélkül nem tesz további lépéseket.

Amennyiben hatvan napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá

– közölte az állami televízió.

A Fehér Ház nem sokkal később reagált is az iráni állami médiában megjelent tervezetre, és azt írták, az „nem felel meg a valóságnak”, sőt, „teljes mértékben kitaláció.”

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →