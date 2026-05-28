Elhozta Isten piros pünkösd napját – ünnepi program Batáron

Pünkösdi ünnepi és hagyományőrző programot tartottak május 25-én és 26-án Batáron. A helyi görögkatolikus egyházközség, valamint a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda és Iskola közös szervezésében megvalósuló rendezvény középpontjában a pünkösdi egyházi szokások és népi hagyományok álltak.

Pünkösdkor – a húsvétot követő 50. napon – a keresztények a Szentlélek eljövetelét, valamint az egyház születését ünneplik. Pünkösdhétfőn a batári görögkatolikus templomban is ünnepi szent liturgiát tartottak, majd körmenetet végeztek.

Ezt követően az iskola udvarán folytatódott a pünkösdi program. A helyi iskola és óvoda pedagógusai és gyermekei májusfaállítással, pünkösdi király- és királylányválasztással, néptánccal és énekekkel elevenítették fel az ünnepi hagyományokat. A gyermekek felkészítését Mondics Benita végezte.

Pünkösdkedden szakmai napot tartottak a batári óvodában. Udut Szmonetta a Kett-módszer alapján – mely szimbólumközpontú valláspedagógia – ismertette meg a nagycsoportos gyermekekkel pünkösd történetét és mondanivalóját. A módszert Barta Józsefné Zsóka, a sajószentpéteri Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa ismertette meg a kárpátaljaiakkal. A foglalkozások középpontjában egy közösen kialakított padlókép áll, melynek segítségével ismerik meg a gyermekek az adott bibliai történetet. A fej, a kéz és a szív fejlesztését is segíti a hitoktatásnak ez a formája.

A két nap során megélénkült Batár közössége, jó példát mutatva arra, hogy a legnehezebb körülmények között sem kell elfelejtkezni az ünnepek megtartásáról és a hagyományok gyakorlásáról.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

