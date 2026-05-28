Sz. Kárpáthy Kata: Madonna kis feketében

Reflexiók Molnár István festményeire

majd a semmiből tűnök fel

és én leszek a totemed

pogányságodból megtérítelek

meglátod előtted járok szentként

mozgalmas nappal és unalmas éjjel

akkor majd hiába bizonygatod

ateista hited pártkönyvekkel

és barátaid jelentéseivel

tudni fogom az igazságod

hogy szemedben én vagyok

a boldogságos madonna

könnyek nélkül kis feketében

Forrás: Együtt folyóirat 2026/1

