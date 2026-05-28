Sz. Kárpáthy Kata: Madonna kis feketében

Kárpátalja.ma A nap verse

Reflexiók Molnár István festményeire

majd a semmiből tűnök fel
és én leszek a totemed
pogányságodból megtérítelek
meglátod előtted járok szentként
mozgalmas nappal és unalmas éjjel
akkor majd hiába bizonygatod
ateista hited pártkönyvekkel
és barátaid jelentéseivel
tudni fogom az igazságod
hogy szemedben én vagyok
a boldogságos madonna
könnyek nélkül kis feketében

Forrás: Együtt folyóirat 2026/1

