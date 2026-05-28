Ingyenes bőrrákszűrést tartanak Ungváron a melanóma világnapja alkalmából

Május 30-án ismét megrendezik az éves figyelemfelhívó akciót a melanóma világnapja alkalmából Ungváron, a Színház téren.

A rendezvény keretében az érdeklődők ingyenes bőrgyógyászati vizsgálaton vehetnek részt, ahol szakemberek ellenőrzik a bőrön található elváltozásokat, valamint tanácsokat adnak a megelőző szűrésekkel kapcsolatban.

A nap folyamán öt speciálisan kialakított sátorban várják a lakosokat. A vizsgálatokat bőrgyógyászok és orvostanhallgatók végzik, akik gyorsszűrést és szakorvosi konzultációt biztosítanak.

Az egészségügyi akció kijevi idő szerint 10:00 és 18:00 óra között tart.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy az ilyen kezdeményezések fontos szerepet játszanak a bőrbetegségek és a melanóma korai felismerésében, ezáltal hozzájárulnak az emberek egészségének megőrzéséhez.

