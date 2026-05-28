Nem enyhítik az intim tartalmakra vonatkozó szabályokat Ukrajnában

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács nem fogadta el a 12191-es számú törvényjavaslatot, amely bizonyos, felnőttek közötti, kölcsönös beleegyezésen alapuló intim tartalmak előállításának és terjesztésének dekriminalizálását célozta.

A parlament május 28-i ülésén a javaslat mellett 207 képviselő szavazott, ami nem volt elegendő az elfogadáshoz.

A 2024 őszén benyújtott indítványt több parlamenti képviselő – köztük Jaroszlav Zseleznyak – jegyezte. A tervezet az ukrán Büntető törvénykönyv 301-es cikkelyének módosítását irányozta elő. Ennek értelmében nem vonták volna büntetőjogi felelősségre azokat a nagykorú személyeket, akik közös beleegyezéssel készítenek vagy osztanak meg intim tartalmakat.

A törvényjavaslat ugyanakkor továbbra is büntette volna a beleegyezés nélküli pornográf tartalmak előállítását és terjesztését, a gyermekpornográfiát, valamint az erőszakot, zoofíliát vagy nekrofíliát ábrázoló anyagokat és azok kiskorúak számára történő terjesztését.

A kezdeményezés támogatói szerint a szabályozás gazdasági előnyökkel is járhatott volna, és növelhette volna az állami költségvetés bevételeit. Danilo Hetmancev, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke szerint az intézkedés évente akár egymilliárd hrivnya adóbevételt is eredményezhetett volna.

Példaként említették az OnlyFans platformot, amely 2025-ben mintegy 1,6 millió dollárnyi adót fizetett Ukrajnában, ami 18 százalékkal több az előző évinél annak ellenére, hogy az ágazat jogi szabályozása továbbra sem rendezett.

A mukachevo.net nyomán.

