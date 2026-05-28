Az EU közel hárommilliárd eurót folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására – közölte a brüsszeli testület csütörtökön.

A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna-keret hetedik részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására.

A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében.

Az összeg kifizetése tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesített a folyósításhoz szükséges húsz intézkedésből tizenegyet – írták. A kifizetést lehetővé tette, hogy Ukrajna kielégítően fogadott el számos reformot az állami gazdálkodásra, az igazságszolgáltatási rendszerre, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemre, a pénzügyi piacokra, a közvagyon kezelésére és az üzleti környezetre vonatkozóan. Emellett megfelelő intézkedéseket hozott az energiaágazatot, a közlekedést, az agrár-élelmiszeripari ágazatot érintően.

Az Ukrajna-keret 2024. március 1-jén lépett hatályba. Több mint 50 milliárd eurós finanszírozást biztosít vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és modernizációjának támogatására a 2024 és 2027 közötti időszakban.

A kifizetések az Ukrajna-tervhez kapcsolódnak, amely az ország helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját vázolja fel, valamint az ország EU-csatlakozási céljaihoz igazított reformok végrehajtásának ütemtervét a következő években.

A kifizetés feltételeként Ukrajnának több, stratégiai jelentőségű reformot kell végrehajtania, egyebek mellett a közpénzügyek irányítása, az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a decentralizáció, az élelmiszeripar, a kritikus nyersanyagok kezelése, valamint a zöld átállás és a környezetvédelem területén.

Forrás: mti.hu

