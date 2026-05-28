Többen meghaltak az izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban

Legkevesebb nyolcan meghaltak Dél-Libanonban csütörtökre virradóra izraeli csapásokban, több sebesültről is tudni – jelentette az NNA libanoni hírügynökség.

A tájékoztatás szerint két motorbiciklista meghalt egy Türoszt érő dróntámadás során, hatan pedig a Nabi Szarí térsége melletti autópályán vesztették életüket. Találat ért egy, belső menekültek által lakott házat is Szidón városában. Mindeközben a libanoni hadsereg azt közölte, hogy meghalt egy izraeli katona Libanon déli részén.

A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint az Izrael és az Irán-barát Hezbollah síita mozgalom között március elején kitört harcoknak már 3269 halálos áldozata van az arab országban, a sebesültek száma pedig meghaladja a 9800-at.

Eközben pénteken folytatódnak Washingtonban a megbeszélések az izraeli és a libanoni delegációk között, most először asztalhoz ülnek a két ország katonai tisztségviselői is, hogy megvitassák a biztonsági helyzetet. Libanon és Izrael áprilisban kezdtek tárgyalásokba az Egyesült Államok közvetítésével.

Forrás: hirado.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →