Україна отримає від ЄС майже 2,8 мільярда євро за реформи

Рада Євросоюзу схвалила сьомий транш фінансової підтримки для України в межах програми Ukraine Facility – майже 2,8 мільярда євро. Підставою стало виконання 11 із 20 кроків, передбачених «Планом для України».

Az EU közel hárommilliárd eurót folyósított Ukrajnának

Рада ЄС ухвалила рішення про виплату Україні чергового, сьомого траншу в рамках механізму Ukraine Facility обсягом майже 2,8 мільярда євро, повідомляє офіційна сторінка Ради ЄС.

Для отримання коштів Україна мала виконати 20 кроків – зараховано 11. Додатково врахували незавершені раніше зобов’язання: одне з п’ятого траншу та два з шостого.

Окрема особливість цього рішення – Україна випередила графік. Реалізовано по два кроки, що передбачені для восьмого і дев’ятого траншів. Відповідно до оновленої методології Єврокомісії, вперше за таке дострокове виконання передбачена фінансова компенсація.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану за IV квартал 2025 року. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 кроків, ще 65 – перебувають у процесі реалізації.

Попередній, шостий транш Україна отримала у грудні 2025 року – він становив близько 2,3 мільярда євро. Програма Ukraine Facility пов’язана з «Планом для України» – стратегією відновлення, реконструкції та реформ на шляху до вступу в ЄС.

