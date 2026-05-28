Україна отримає від ЄС майже 2,8 мільярда євро за реформи

Рада ЄС ухвалила рішення про виплату Україні чергового, сьомого траншу в рамках механізму Ukraine Facility обсягом майже 2,8 мільярда євро, повідомляє офіційна сторінка Ради ЄС.

Для отримання коштів Україна мала виконати 20 кроків – зараховано 11. Додатково врахували незавершені раніше зобов’язання: одне з п’ятого траншу та два з шостого.

Окрема особливість цього рішення – Україна випередила графік. Реалізовано по два кроки, що передбачені для восьмого і дев’ятого траншів. Відповідно до оновленої методології Єврокомісії, вперше за таке дострокове виконання передбачена фінансова компенсація.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану за IV квартал 2025 року. За її словами, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 кроків, ще 65 – перебувають у процесі реалізації.

Попередній, шостий транш Україна отримала у грудні 2025 року – він становив близько 2,3 мільярда євро. Програма Ukraine Facility пов’язана з «Планом для України» – стратегією відновлення, реконструкції та реформ на шляху до вступу в ЄС.

