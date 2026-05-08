Sikerült eloltani az erdőtüzet Volócnál

Korábban beszámoltunk arról, hogy nagyszabású erdőtűz keletkezett Volóc közelében május 5-én. A lángokat május 7-én sikerült lokalizálni, a tüzet pedig május 8-án, kijevi idő szerint 06.00 órára teljesen eloltották.

A helyzetről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége számolt be hivatalos oldalán.

A helyszínen végzett vizsgálat alapján az tűz összesen 65.2 hektárnyi területet érintett.

Az utómunkálatok és a helyzet folyamatos megfigyelése érdekében továbbra is két egység tartózkodik a helyszínen az erdészet és a DSZNSZ részéről.

