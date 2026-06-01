Újabb veszélyes kihívás terjed a TikTokon

Egyre több fiatalt kezelnek kórházban a Benadryl Challenge miatt, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy túladagolják az allergiagyógyszert.

Az Egyesült Államokban ismét aggodalmat keltett egy közösségi médiában terjedő trend. A TikTokon népszerűvé vált úgynevezett „Benadryl Challenge” arra ösztönzi a fiatalokat, hogy az ajánlottnál jóval nagyobb adagban vegyenek be diphenhydramine-t tartalmazó allergiagyógyszereket, hogy azok hallucinációkat idézzenek elő – írta meg a Fox5.

Több gyerek is sürgősségire került a TikTok-kihívás miatt

A kaliforniai San Diegóban működő Rady Gyermekkórház sürgősségi osztályára egyetlen hét alatt öt fiatalt szállítottak be a kihívással összefüggésbe hozható gyógyszertúladagolás miatt. Az érintettek közül egy gyermek állapota olyan súlyos volt, hogy kórházi megfigyelésre és kezelésre szorult.

A kihívás résztvevői gyakran egyszerre akár 12 tablettát is bevesznek a gyógyszerből. Ez különösen veszélyes lehet, hiszen a készítményből a 6-12 éves korosztály számára legfeljebb napi 6, a 12 év felettiek számára pedig napi 12 tabletta számít a maximálisan ajánlott mennyiségnek, nem pedig egyszeri adagnak.

Nemcsak hallucinációkat okozhat

A diphenhydramine-túladagolás nem csupán hallucinációkhoz vezethet. A szakemberek szerint jelentkezhet

erős nyugtalanság,

izgatottság,

szapora szívverés,

súlyos esetben pedig akár életveszélyes szívritmuszavar vagy szívmegállás is.

A kórházi adatok alapján a legtöbb érintett 16 és 18 év közötti, de a fiatalabb és az idősebb korosztály is érintett.

Már halálos áldozata is van a trendnek

Nem a San Diegó-i esetek az elsők. A texasi Fort Worth gyermekkórház korábban arról számolt be, hogy az előző hat hónap során több mint száz beteget láttak el Benadryl-túladagolás miatt. Az esetek között egy halálos kimenetelű is volt. A tragédia után a gyógyszert gyártó Johnson & Johnson figyelmeztetést is kiadott, és együttműködésbe kezdett a közösségi média platformok üzemeltetőivel a veszélyes tartalmak eltávolítása érdekében.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a recept nélkül kapható gyógyszerek sem veszélytelenek. A fiatalok gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy egy látszólag ártalmatlan allergiagyógyszer túladagolása is súlyos mérgezést, maradandó egészségkárosodást vagy akár halált okozhat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció, Getty Images

