Rangos német állami kitüntetésben részesült Nádas Péter író

A Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjével tüntették ki Nádas Péter Kossuth-díjas írót vasárnap Berlinben – közölte a Sárközy és Társai Kiadó.

Az elismerést Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök adta át, miután Nádas Pétert nyílt ülésén köszöntötte tagjainak sorában a Pour le Mérite tudományos és művészeti rend – írták a közleményben.

Az 1740-ben alapított, rangos német rend tavaly júniusi zárt ülésén döntött az új tagok felvételéről. Az újonnan megválasztott tagokat – köztük Nádas Pétert – május 31-én, a rend nyilvános ülésén köszöntötték a Konzerthaus Berlinben.

Az írót az irodalmi Nobel-díjas Herta Müller méltatta laudációjában. A szintén a rend tagjai közé tartozó német írónő beszédében Nádas Péter Világló részletek című memoárjából idézett, és az írói mellett fotográfusi munkásságát is kiemelte

– derült ki a tájékoztatásból.

A sajtóanyagban kitértek arra is, hogy az Érdemesek rendjének 1952 óta a mindenkori német szövetségi elnök a fővédnöke. Így a Rend nyilvános ülését követően 2026. május 31-én a Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémián Nádas Péter – immár a Pour le Mérite tagjaként – Frank-Walter Steinmeier államfőtől vehette át a neki ítélt Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét.

Hozzáfűzték: ez az érdemérem a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat.

Az elismerésnek ugyanezt a fokozatát 1998-ban Sólyom László alkotmányjogász, Magyarország korábbi köztársasági elnöke vehette át. Ezzel a fokozatú kitüntetéssel jutalmazták többek között Pina Bausch táncos-koreográfus, David Chipperfield brit építész, Wilhelm Furtwängler karmester és zeneszerző, Anselm Kiefer festő és szobrász, Herta Müller, valamint Steven Spielberg filmrendező munkásságát is.

A kitüntetéssel nem jár pénzjutalom.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Nádas Péter

